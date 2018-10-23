UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın Almanya'nın Schalke 04 ekibini konuk edecek Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, rekorlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 29 müsabakada kalesini koruyan Fernando Muslera, otuzar maçla bu alanda zirvede yer alan sarı-kırmızılıların eski oyuncularından Faryd Mondragon ve Gheorghe Popescu'nun rekoruna ortak olacak.
Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi de UEFA Şampiyorlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren 25 müsabakada görev almıştı.
EN FAZLA MAÇA ÇIKAN YABANCI FUTBOLCU
Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu durumunda bulunuyor.Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar 294 resmi müsabakada görev yaptı.Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic 239 maçla bu alanda ikinci sırada yer alırken, Faryd Mondragon 238 karşılaşmayla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada bulunuyor.
Fernando Muslera, Süper Lig'de de 241 karşılaşmayla bu alanda zirvede yer alıyor.
EN ÇOK KUPA KAZANAN YABANCI FUTBOLCU
Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu rekoruna da sahip.Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda 4 kez Süper Lig, 3 kez Türkiye Kupası, 4 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 11 kupa kaldırma başarısı gösterdi.Bu rekorun önceki sahibi Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazanmıştı.
TAFFAREL VE MONDRAGON'UN REKORUNU KIRDI
Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.
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