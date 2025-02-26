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        Haberler Yaşam Muşlu esnaf müşterilerine yaptığı igloda çay ikram etti

        Muşlu esnaf müşterilerine yaptığı igloda çay ikram etti

        Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, iş yerinin önüne yaptığı igloda müşterilerine çay ikramında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:10
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        Kent merkezinde çay ocağı işleten Yılmaz Alak, son günlerde etkili olan yağışlarla dükkanının önünde ve çevrede biriken karla iglo yapmaya karar verdi.

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        Arkadaşlarıyla yaklaşık 5 gün süren çalışmayla igloyu tamamlayan Alak, bazı müşterilerine burada çay ikram etti.

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        Yılmaz Alak, son günlerde yağan karı eğlenceye dönüştürmek istediklerini söyledi.

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        Küreklerle karı toplayarak sıkıştırarak iglo yaptıklarını belirten Alak, şunları kaydetti:

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        "Önce küreklerle karı topladık ve sıkıştırdık. Daha sonra su verdik ve dondu. İçini oyduktan sonra kubbe şeklini aldı. Burada bir etkinlik alanı oluşturduk. Vatandaşlar ilgi gösteriyor. Çay, kahve ve süt ikram ediyoruz. Müşterilerimiz mutlu oluyorlar. Biz de bundan keyif alıyoruz."

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        Müşteri Mustafa Eroğlu ise "Burada iglo yapıldığını duydum ve geldim. İçinde oturup kahve içtim. Farklı bir mekan olmuş" dedi.

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        #iglo
        #muşlu esnaf
        #muş
        #Yılmaz Alak
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