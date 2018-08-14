Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısır'ı içinde bulunduğu "karanlık tünel"den çıkarmak için yeni bir girişimde bulundu. Rabia ve Nahda meydanlarındaki gösterilerin dağıtılmasının 5'inci yılı münasebetiyle teşkilat tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal Diyalog Çağrısı" adı altında 10 maddelik bir girişim planı kamuoyuyla paylaşıldı. Söz konusu planın ülkeyi karanlık tünelden çıkarmak amacı taşıdığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre planın en önemli maddeleri arasında "İhvan'ın ulusal bir örgüt olarak kabul edilmesi, değişim için barışçıl yöntemin benimsenmesi, halkın meşruiyetin tek kaynağı olarak kabulü, kutuplaşmaya karşı çıkılması, kurbanların haklarının zaman aşımına uğramadığının vurgulanması, Muhammed Mursi'nin ulusal grupların onay vereceği bir koalisyon hükümetinin başına getirilmesi ve hiçbir grubun dışlanmayacağı şeffaf seçimlerin yapılması" yer aldı.

Açıklamada, ulusal birliğin sağlanması için kapsayıcı ulusal diyalog çağrısı yapıldı. İhvan'ın girişimiyle ilgili Mısır makamlarından açıklama yapılmadı.

Ülkenin ilk ve tek seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin 2013'te askeri darbeyle görevinden alınmasından bu yana ülkede yaşanan siyasi krizin sona ermesi için ortaya atılan ulusal ve yabancı girişimler sonuç getirmedi. Mısır güvenlik güçleri, 14 Ağustos 2013'te demokrasi yanlılarının doldurduğu Rabia ve Nahda meydanlarına silahlı müdahalede bulunmuştu. Müdahalede yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlercesi yaralanmıştı.

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