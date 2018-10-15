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Tzachi Halevi Lucy Ahariş
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Müslüman ve Yahudi evliliği İsrail'de tartışma yarattı

İsrailli Arap gelin ile Yahudi damadın evliliğine İsrailli bakanlardan tepki geldi. Yahudi oyuncu Tzachi Halevi ile İsrail televizyonlarının ilk Arap spikeri Lucy Ahariş'in evliliğinin ardından İsrail İçişleri Bakanı gelinden din değiştirmesini istedi

15.10.2018 - 08:43 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Yahudi oyuncu Tzachi Halevi ile İsrail televizyonlarının ilk Arap spikeri Lucy Ahariş, 4 yıl boyunca gözlerden uzak bir ilişki yaşadı. 11 Ekim'de ise çift İsrail'in batısında düzenlenen bir törenle dünya evine girdi. Halevi de Ahariş de İsrail vatandaşı, ancak Fauda (Arapça'da Kaos) dizisinin yıldızı Halevi Yahudi, Ahariş ise 2015 yılında İsrail'in kuruluş yıldönümü töreninde konuşma yapmış, tören esnasında tören ateşini yakmış İsrailli bir Arap. İsrail'de farklı dinlere mensup çiftlerin evlenmesi yasal olarak mümkün değil. Bu nedenle çiftin evliliği tartışmaları da beraberinde getirdi.

İsrail İçişleri Bakanı Arye Deri, "Bu özel bir mesele ama bir Yahudi olarak bu soruyu bana sorarsanız böyle şeylere karşı olduğumu söylemek zorundayım" açıklaması yaptı. Yahudilerin soylarını korumak zorunda olduğunu savunarak Ahariş'ten din değiştirmesini istedi ve çiftin doğacak çocuklarının İsrail'de sorun olacağını söyledi. 

Aşırı sağcı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud milletvekili Oren Hazan ise daha sert bir açıklama yaptı. Ahariş'in İsrail'e zarar vermek için Yahudi ruhunu baştan çıkardığını iddia etti. Halevi'yi de dizinin ismine gönderme yaparak eleştirdi. 'Fauda', yani kaosa bir adım daha yaklaşıldığını, bunun sonunun asimilasyon olduğunu savundu.
Hazan'a yanıt veren isim, Siyonist Birliği Partisi'nden Yoel Hasson oldu. Hasson, Hazan'ın açıklamalarını 'karanlık, ırkçı ve utanç verici' olarak tanımladı. Yeni evli çiftten ise henüz bir açıklama gelmedi.

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 29 dakika önce
    Nasil din degistirsin? Sonradan musevi olunmuyor. Ya bakan bunu bilmiyor yada basin konuyu saptiriyor.
  • Misafir 42 dakika önce
    Bir de çıkmış Amerika dış işleri bakanı israil i Ortadoğu’da demokratik örnek bir ülke olarak gösteriyor gerçekten alay ediyorlar
  • Misafir 1 saat önce
    Herif daha çok Arap'a benziyor.
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