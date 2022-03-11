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Haberler Sağlık Muşmula Nedir, Ne İşe Yarar? Muşmulanın Faydaları ve Zararları
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Muşmula nedir, ne işe yarar? Muşmulanın faydaları ve zararları nelerdir?

Zaman ilerledikçe her şey gibi tüketilen meyve ve sebzelerin çeşitleri de değişiyor. Şimdilerde marketlerin sebze meyve reyonlarını ve manavların renkli tezgahlarını süsleyen mango, ananas ve avokado gibi meyveler ve sebzeler bundan 20 sene kadar önce pek biliniyordu. Bundan sene önce manavların tezgahlarında şimdiki neslin adını pek duymadığı muşmula gibi hünnap gibi meyveler bulunurdu. Annelerimizin ya da anneannelerimizin hatırlayacağı meyvelerden biri olan muşmulayı bugün hala bazı manav raflarında ya da kırsal bölgelerin pazarlarında bulmak mümkün.

Muşmula Nedir, Ne İşe Yarar? Muşmulanın Faydaları ve Zararları
Muşmulanın faydaları
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Uzun kış gecelerinde meyve tabağına uzandığınızda elinize aldığınız meyvelerden biri de muşmula mı? Yoksa muşmulayı daha önce hiç duymadınız mı? Sanılanın aksine tazesi değil de çürümüşü makbul olan muşmulanın faydalarından haberdar mısınız? Gelin Muşmula Nedir ve Ne İşe Yarar sorularının cevaplarını beraber sıralayalım...

Muşmula Nedir?

Yörelere göre farklılık göstermekle birlikte döngel, beşbıyık, ezgil gibi isimlerle de anılan muşmula gülgiller ailesinin mensubu olan bir ağaçta yetişen meyvelere verilen isimdir. Muşmula ağaçları genelde alçak boylu ağaçlar olarak bilinir ve muşmula bitkisi de boyut itibarıyla can eriği ile bardak eriği arasında değişebilmektedir.

Koyu kahverengi ve etli bir meyve olan muşmulanın dış yüzeyi hafif tüylü olabilir. Muşmula taze ve yeşilken tüketilmez içinin geçmesi, tabiri caizse çürümesi ve renginin kahverengiye dönmesi beklenir.

Tatlı ekşi tadıyla oldukça orijinal bir lezzeti olan muşmulayı dilerseniz kabuğunu yarıp direkt tüketebilirsiniz. Dilerseniz kabuğundan ve tohumlarından ayıklayarak sevdiğiniz tatlılara katabilirsiniz.

Muşmula Neye İyi Gelir?

Mutfaklarımızın unutulmaya yüz tutan meyvesi Muşmulayı kısaca tanıttığımıza göre gelelim Muşmula Faydaları ve Zararları konusuna... Muşmula Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da defalarca belirtilmiştir. Çünkü bu küçük ve iri tohumlu meyveler demir ve kalsiyum açısından zengindir ve lifli yapısıyla dikkat çekmektedir.

Muşmula öncelikle lifli yapısıyla öne çıkmaktadır. İçeriğindeki zengin potasyum, demir, kalsiyum, folik asit ve magnezyum gibi yararlı mineral ve maddeler açısından oldukça sağlıklı olduğu bilinen muşmula aynı zamanda A ve C vitamini bakımından da çok zengindir.

Kabızlık ve sindirim problemleri yaşayanların imdadına koşan muşmula, bağırsak hareketlerini hızlanmasına ve dolayısıyla kabızlığın düzelmesine yardımcı olur.

Kilo vermek isteyenlerin de rahatça tüketebileceği muşmula, özellikle sonbahar aylarında diyet listelerindeki yerini hemen alır.

Muşmula, aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve iltihaplı hastalıkların daha hızlı tedavi edilmesine yardım eder.

Bunun yanında boğaz enfeksiyonları ve öksürük gibi hastalıklarda da muşmula çayına başvurulabilir.

Astım, bronşit ve üst solunum yolu hastalıklarında ve ağız içinde oluşan yaraların tedavisinde iyileşmeyi hızlandırıcı etkisinden söz edilebilir.

Muşmulanın faydalı olduğu bir diğer konu da sindirim sistemi hastalıklarıdır.

Tüm bunların yanı sıra muşmulanın böbrek ve karaciğer sağlığına iyi geldiği de bilinen bilgiler arasındadır.

Muşmulanın kendisinin değil ama yapraklarının da romatizma tedavisinde işe yaradığı söylenmektedir. Muşmula yapraklarının biraz suyla kaynatılması sonucunda elde edilecek karışımın romatizma ağrılarına iyi geldiği biliniyor.

Muşmula Zararları Nelerdir?

Elbette her şeyde olduğu gibi bilinçsiz tüketildiğinde muşmulanın da zararlarından bahsedilebilir. Muşmula, yüksek tansiyon hastalarının dikkatli tüketmesi gereken bir besindir. Özellikle kronik hastalığı olanlar ve yüksek tansiyon hastaları muşmula tüketirken dikkatli olmalı ya da öncesinde bir hekime danışmalıdır.

Muşmula tüketirken dikkat edilecek bir diğer konu da muşmula meyvesinin içinde bulunan büyük tohumlardır. Bu tohumları yutmamak gerekir. Yerken tohumları çıkarmayı unutmamalısınız.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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