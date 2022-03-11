Ceviz kabuğunun faydaları 0:00 / 0:00

Son dönemlerde en çok araştırılan konulardan biri olan ceviz kabuğu faydaları her geçen gün popülerliğini arttırmaktadır. İyot oranı yüksek olan ceviz kabuğu, tiroid, göğüs hastalıkları, prostat, diyabet gibi hastalıklar ile mücadele eden kişiler tarafından da araştırılmaktadır.

Sağlığımız için pek çok faydayı içinde barındıran ceviz kabuğunun faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da kişilere aktarılmaktadır. İşte, herkes tarafından merak edilen ceviz kabuğu neye iyi gelir? sorusu ve daha fazlasının cevapları…

Ceviz Kabuğu Faydaları

Kişiler tarafından diş beyazlatmak için de kullanılan ceviz kabuğunun sayısız faydası bulunmaktadır. İşte, ceviz kabuğunun merak edilen faydaları:

Ceviz kabuğu bağışıklık sisteminde düzenleyici bir rol oynar. Bağışıklık sistemine iyi gelen antioksidan içeriği ile kullanımı önerilmektedir.

Ciltte yaşlılığın etkilerini yavaşlatır ve onarıcı bir destek sağlar. B Vitamini içeriği zengin olan ceviz kabuğu stres seviyesini düşürme özelliğine sahiptir. Bunun yanı sıra içeriğindeki E vitamini ile birlikte serbest radikallere karşı mücadele eder. Bu da yaşlanmayı geciktirme üzerinde etkilidir.

Göz çevresindeki mor halkaların azalmasını sağlar. Ceviz suyu kabuğundan elde edilen suyu göz çevrenize sürdüğünüzde zaman içerisinde mor halkalarda azalma olduğunu göreceksiniz. Şişliklerinde inmesinde yardımcı olacaktır.

Saçtaki kepeği azalmasına yardımcı olur.

Kansere karşı koruyucu bir özelliğe sahiptir.

Saç rengini dengeler.

Sindirim sistemine iyi gelir. Düzenli ve yeterli miktarda tüketimi ile kabızlık sorununa çare olur.

Ceviz Kabuğu Zararları

Ceviz kabuğunun faydaları kadar zararları da bulunabilir. Ceviz alerjisi olan kişilerin bu yüzden ceviz kabuğundan da uzak durması gerekir. Aksi halde deride kaşıntı, kızarıklık ya da şişkinliğin meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Lif oranı çok yüksek olan ceviz kabuğundan elde edilen suyun fazla miktarda içilmesi ishal problemine yol açar.

Baş ağrısı yapabilir.

Hormonlar üzerinde etkili olabileceği için adet geciktirmeye ya da adet söktürmeye yol açabilir.

Mide hassasiyeti olan kişilerde mide yanması ve ağrısı ortaya çıkabilir.

Ceviz Kabuğu Öksürüğe İyi Gelir Mi?

Özellikle kış aylarında meydana gelen gribal enfeksiyonlar öksürük problemine yol açabilir. İlaç yerine doğal yollar ile öksürüğe çözüm bulmak isteyen kişiler ise ceviz kabuğu suyu tüketmeyi tercih edebilir. Bir miktar ceviz kabuğunu 2 bardak su ile kaynatarak kolayca ceviz kabuğu suyu elde edebilirsiniz. Kaynayıp soğuyan ceviz kabuğu suyunu arzuya göre bal ile de tüketebilirsiniz. Sabahları ve akşamları tok karnına tükettiğiniz ceviz kabuğu suyu öksürükten kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Ceviz Kabuğu Saça Faydalı Mı?

Ceviz kabuğu saç için faydalıdır. Kepek problemine yüzde yüz çözüm olduğu bilinen ceviz kabuğunun saç derisini onardığı da bilinmektedir. Ceviz kabuklarını su ile kaynatıp soğuttuktan sonra günde iki kere saçınızı hazırladığınız su ile yıkayabilirsiniz. Bu uygulamayı haftada en fazla iki kere yapmalısınız. Uygulamayı düzenli yapmanız takdirde kepeklerde azalma, saç beyazlamasında azalmanın yanı sıra dökülme ve saçın hızlı uzaması üzerindeki etkilerini de kısa sürede görebilirsiniz.