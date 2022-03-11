Nar kabuğunun faydaları 0:00 / 0:00

Nar, hem antioksidan özelliği, hem de vitamin ve mineral içeriği ile insan sağlığına en faydalı meyvelerden biri. Çöpe atılan nar kabuğu da tıpkı meyvesi gibi şifa deposu. Özellikle son dönemlerde kabukları kaynatılarak çay yapılan ve tüketilen nar kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor.

Sağlık için doğal yöntemleri tercih eden kişilerin merakla araştırdığı nar kabuğu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getiriliyor. Sizler için hazırladığımız yazımızın devamında nar kabuğu hakkında merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz.

Nar Kabuğunun Faydaları

Nar kabuğu içerisinde yüksek oranda antioksidan bulunur. Bu da düzeni tüketim ile birlikte vücutta biriken toksinlerin atılmasında yardımcı olur. Alkol, sigara gibi sağlığa zararlı maddelerin insan vücudunda yarattığı olumsuz etkilerin de azaltılmasında yardımcı olur.

Karaciğerin temizlenmesinde yardımcıdır.

İshalin durmasında etkilidir.

Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Kan dolaşımının hızlanmasını sağlar.

Tansiyonun düşürülmesinde etkilidir.

Kalp krizi riskini azaltır.

Diş eti iltihaplarını iyileştirmede yardımcıdır.

Cildi yeniler. Işıltı kazanmasına yardımcı olur.

Gribal hastalıklara iyi gelir.

Bağışıklık sisteminde koruyucu bir duvar görevi görür.

Deride meydana gelen yanıklarda, kesiklerde yana böcek ısırıklarında tedavi amaçlı kullanılır.

Saç derisini besler, kepek oluşumunun önüne geçer ve saça ışıltı katar.

Kan değerlerinin yükselmesinde yardımcıdır.

Enerji verici özelliğe sahiptir.

Eklemlerde ve kaslarda meydana gelen ağrıların azalmasında yardımcıdır.

Nar Kabuğunun Zararları

Şifa deposu olarak bilinen nar kabuğunun fazla tüketimi sağlık için kötü sonuçlar doğurmasına yol açabilir. Nar kabuğundan en çok rastlanılan yan etki alerjen durumlardır. Kaşıntıdan deride şişmeye kadar farklı yan etkilere yol açabilen nar kabuğu aynı zamanda boğazda tahrişe ve kurdeşen dökmesine de sebep olabilir. Nar kabuğunun en ciddi yan etkileri ise nefes darlığıdır.

Nar Kabuğu Basura İyi Gelir Mi?

Sayısız faydası ile ön plana çıkan nar kabuğunun hemoroide iyi gelip gelmediği de kişiler tarafından merak konusu olmaya devam etmektedir. Nar kabuğunun içeriğinde tanen bulunur. Bu içerik kanamayı durduran ilaçlarda bulunan bir içeriktir. Bu yüzden nar kabuğu suyu tüketimi bağırsaklarda meydana gelen inflamasyonu azaltıcı etkiye sahiptir. Bu da hemoroid nedeniyle meydana gelen kanamaları durdurmaya yardımcı olur.

Nar Kabuğunun Mideye Faydaları

Nar kabuğu içeriğindeki mineraller, vitaminler ve antioksidanlar ile mide sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Bağışıklık sistemini düzenleyerek sindirim sisteminin de daha sorunsuz çalışmasına yardımcı olur. Bağırsak iltihap ve enfeksiyonlarının önüne geçer. Ancak fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Aksine mide problemleri yaşayan kişiler için sorunların meydana gelmesine yol açabilir.

Nar Kabuğu Neye İyi Gelir?

Nar kabuğu güçlü bileşenlere sahiptir. Bu yüzden insan sağlığına farklı alanlarda fayda sağlar. Nar kabuğu kaynatılarak çay şeklinde kolayca tüketilebilir. Günde en fazla iki fincan içilmesi önerilen nar kabuğu, saç sağlığına, kolesterole, şekere, hemoroide, eklem ve kas ağrılarına kadar birçok hastalık için şifa deposu olarak kabul edilir. Nar kabuğu aynı zamanda enerji verici özelliğe de sahiptir. Diş etlerinde meydana gelen iltihaplanmalara da iyi geldiği bilinmektedir.