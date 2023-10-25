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        Haberler Gündem Eğitim Must İle İlgili Cümleler - İçinde Must Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

        Must ile ilgili cümleler - İçinde Must geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı

        Hem kişisel hem de genel bağlamlarda kullanılabilen "must" İngilizce iletişimde zorunlulukları ve gereklilikleri açıklamanın yanı sıra önerilerde de bulunma amacıyla kullanılır. Özellikle resmi veya kurallara dayalı durumlarda "must" ifadesi, belirli bir eylemin vazgeçilmez olduğunu vurgularken daha kişisel durumlarda ise öneri veya tavsiye sunar. Peki, must ile ilgili cümleler neler? İşte must cümle içinde doğru kullanımı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 17:43 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:43
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        Must ile ilgili cümleler
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        Must Konu Anlatımı

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "Must" İngilizce dilinde zorunluluk, gereklilik ve kesinlik ifade etmek için kullanılan bir modal yardımcı fiildir. "Must" ifadesi, bir eylemin yapılması gerektiğini veya bir şeyin kesin bir şekilde doğru olduğunu belirtir. Bu ifade, hem kişisel hem de genel zorunlulukları, gereklilikleri ve kuralları ifade etmek için kullanılır. Must cümle içinde kullanımına yönelik örnekler aşağıdaki gibidir.

        • You must wear a seatbelt when driving. (Sürüş yaparken emniyet kemeri takmalısınız.)
        • I must finish this report by the end of the day. (Bu raporu günün sonuna kadar bitirmeliyim.)
        • She must study hard for the upcoming exams. (Yaklaşan sınavlar için sıkı çalışmalı.)
        • We must be at the airport two hours before the flight. (Uçuştan iki saat önce havaalanında olmalıyız.)
        • You must turn off the lights when you leave the room. (Odadan çıkarken ışıkları kapatmalısınız.)
        • He must follow the company's dress code. (Şirketin giyim kurallarına uymalı.)
        • They must be at the meeting on time. (Toplantıda zamanında olmalılar.)
        • I must remember to buy groceries on my way home. (Eve dönerken market alışverişi yapmayı unutmam gerek.)
        • Students must submit their assignments by the deadline. (Öğrenciler ödevlerini son teslim tarihine kadar vermeli.)
        • I must call my parents to let them know I arrived safely. (Aileme güvende olduğumu bildirmeliyim.)

        Must konu anlatımına göre aynı zamanda kişisel tavsiyeleri ve önerileri de ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin, "You must try the local cuisine while you're here" (Buradayken yerel mutfağı denemelisiniz) cümlesi, bir kişiye yerel yemekleri denemesini önerir. Bir şeyin zorunlu olduğunu veya gerekliliğini açıklamak için kullanılır. "You must wear a helmet when riding a bike." (Bisiklet sürerken kask takmalısınız.) cümlesi, bisiklet sürerken kask takmanın bir zorunluluk olduğunu ifade eder.

        Benzer şekilde "We must arrive at the airport two hours early." (Havaalanına iki saat önce varmalıyız.) cümlesi, uçuş öncesinde belirli bir süre önce havaalanında olmanın bir gereklilik olduğunu belirtir. "Must" ifadesi kişisel tavsiyeleri ve önerileri ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin, "You must try the local cuisine while you're here." (Buradayken yerel mutfağı denemelisiniz.) cümlesi, bir kişiye yerel yemekleri denemesini önerir.

        Must Kısa Örnek Cümleler

        Must kısa örnek cümleler şu şekildedir:

        • You must study for your exams. (Sınavlarınız için ders çalışmalısınız.)
        • I must finish my work before the deadline. (Son teslim tarihinden önce işimi bitirmeliyim.)
        • She must wear a helmet when riding her bicycle. (Bisiklet sürerken kask takmalıdır.)
        • We must arrive at the airport two hours early. (Havaalanına iki saat önce varmalıyız.)
        • You must follow the safety guidelines. (Güvenlik kurallarına uymalısınız.)
        • He must be at the meeting on time. (Toplantıda zamanında olmalıdır.)
        • They must respect other people's opinions. (Diğer insanların görüşlerine saygı göstermelidirler.)
        • I must call my mom to let her know I'm safe. (Annemi aramalıyım, ona güvende olduğumu bildirmeliyim.)
        • Students must complete their homework assignments. (Öğrenciler ödevlerini tamamlamalıdır.)
        • You must be careful when crossing the street. (Caddeyi geçerken dikkatli olmalısınız.)
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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