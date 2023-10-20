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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mustafa 23 yaşındaydı... Otomobilde oturuyordu! Çakmakla gelen ölüm! - Samsun haberleri

        Mustafa 23 yaşındaydı... Otomobilde oturuyordu! Çakmakla gelen ölüm!

        Samsun'un Canik ilçesinde, otomobilde oturup sohbet eden 2 arkadaştan biri çakmağı çakınca patlama meydana geldi. Patlamada 23 yaşındaki Mustafa Bal hayatını kaybetti, 21 yaşındaki Gökay Aslan ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 08:55 Güncelleme: 20.10.2023 - 08:55
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        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
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        Samsun'un Canik ilçesinde, dün sabaha karşı Mustafa Bal (23) ve Gökay Aslan (21), iddiaya göre park halindeki otomobilde oturup bir süre sohbet etti.

        ÇAKMAĞI ÇAKINCA PATLAMA OLDU

        Hayatını kaybeden Mustafa Bal.
        Hayatını kaybeden Mustafa Bal.

        DHA'da yer alan habere göre Bal, bu sırada çakmağı çakınca patlama oldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Mustafa Bal, olay yerinde hayatını kaybetti.
        Mustafa Bal, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Bal´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yüzünde ve elinde yanıklar oluşan Gökay Aslan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Gökay Aslan'ın tedavisi devam ediyor.
        Gökay Aslan'ın tedavisi devam ediyor.

        Bal'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Samsun
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