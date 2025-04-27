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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Mustafa Alper Avcı: Daha önde karşılamalıydık - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Mustafa Alper Avcı: Daha önde karşılamalıydık

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Konyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından, "İlk yarıda top rakipteyken doğru pozisyon aldık. Doğru konumlandık. Biraz belki çok fazla kendi bölgemize çekildik. Orada daha önde karşılamamız gerekiyordu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 20:13 Güncelleme: 27.04.2025 - 20:13
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        "Daha önde karşılamalıydık"
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Maça İyi başladığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda top rakipteyken doğru pozisyon aldık. Doğru konumlandık. Biraz belki çok fazla kendi bölgemize çekildik. Orada daha önde karşılamamız gerekiyordu. Fakat ilk yarıda en büyük sıkıntımız rakibin kenar ortalarıydı. Rakibin o ortalara rağmen doğru savunması için de paylaşımı doğru. Ön bölgede, savunma arkasına yapılan koşulardan ziyade bizim kenarlarda çok fazla topla buluştuk. Bunu biraz daha merkeze yönlendirmemiz gerekiyordu, eksik kaldık. Ama en nihayetinde devreye 1-0 önde girdik. Korumamız gerekiyordu ama hep söylediğimiz genç oyunculardan kurulu ve gelişim gösteren bir oyuncu grubuna sahibiz. Açıkçası bizim hoşumuza gitmeyen bir görüntü oldu. Konyaspor'u tebrik ediyorum, büyük bir camia" şeklinde konuştu.

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