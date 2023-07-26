Mustafa Ceceli'den Mustafa Sandal'a destek: Uzi saygılı olmalı
Mustafa Ceceli, Mustafa Sandal ile Uzi arasındaki polemik hakkındaki sorulara yanıt verdi. Ceceli, "İnsanlar tabii ki fikirlerini paylaşabilirler ancak saygı ve sevgi çerçevesinde olmalı. Uzi yetenekli, ciddi bir kitleye sahip başarılı bir Rapçi. Sakin olmasını tavsiye ederim, bizim sektörümüz sanıldığı kadar büyük değil" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar, Tokat'ın Erbaa ilçesinde konser verdi.
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Ekin Uzunlar, Mustafa Sandal ile Rapçi Uzi arasında yaşanan tartışmayla ilgili "Benim öyle egolarım olmadı. Mustafa Sandal'ın en son çıkması bana daha etik geliyor. Uzi'de başarılı bir Rapçi. Ancak sonuç itibarıyla yılların Mustafa Sandal'ı var. Mustafa Sandal, piyasayı kasıp - kavururken biz daha çocuktuk. Uzi de kibarlık yapıp 'Mustafa Sandal benden sonra çıksın' diyebilirdi ama kendi düşüncesi kendi fikri tabii ki saygı duymamız lazım" dedi.
"ORTA YOLU BULACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"
Mustafa Ceceli ise konuyla ilgili olarak "İnsanlar tabii ki fikirlerini paylaşabilirler ancak saygı ve sevgi çerçevesinde olmalı. Uzi yetenekli, ciddi bir kitleye sahip başarılı bir rapçi. Sakin olmasını tavsiye ederim bizim sektörümüz sanıldığı kadar büyük değil. Orta yolu bulacaklarını düşünüyorum, yakışan da budur. Organizasyonlar yapılırken belli başlı talepler oluyor. Belli bir sahne sıralaması oluyor. Organizasyonun iç dinamiklerini bilmediğim için bir şey diyemem. Mesele geçen hafta yurt dışında bir konserim vardı. Beş sanatçı çıkıyorduk, ben ikinci sıradaydım. Benim için çok önemli konular değil bunlar. Bizde hiyerarşi olmamalı" ifadelerini kullandı.
"YENİ JENERASYON HADDİNİ BİLMELİ"
Hülya Avşar da Mustafa Sandal ve rapçi Uzi arasında yaşanan tartışma ile ilgili "Sopalardım bana dense... Ben çok polemik yaratmak istemiyorum. Muzo mu dediniz? Uzi miydi? Kaç şarkı bestelemiş? Aynı sahnede bence hiç çıkmamalıydı Mustafa... Bazıları hadlerini bilmiyor. Birisi yılların oturmuş sanatçısı, öbürünü bilmiyoruz ki. Kişiyi tanımıyorum ama hak ettiğini de düşünmüyorum. Mustafa Sandal müsaade ettiyse bence ona teşekkür etmeli arkadaş. Yeni jenerasyon haddini bilmeli. Üç şarkıyla ünlü oluyorsunuz, bana kilometreyle gelecekler. Yıllarını bu işe vermiş kişiyi ben harcatmam. Dünyanın en ünlü şarkısını yapsa ne kadar kalacağına bakarım ben o şarkının" diyerek Sandal'a destekte bulunmuştu.
NELER OLMUŞTU?
Uzi (Utku Cihan Yalçınkaya) ile Mustafa Sandal arasında 'konser sırası' tartışması çıkmıştı. Uzi, Mustafa Sandal'ın altında sahneye çıkmak istemediğini söyleyerek, sahnesini iptal etmişti. Festivalde yer alan Mustafa Sandal'dan da yanıt gecikmemişti. Ünlü popçu, "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet ‘hit’ olmuş eserin olduğunda, Avrupa’da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tivitlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de. Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder, destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim" demişti.
Mustafa Sandal'ın bu sözlerinin ardından Uzi bir açıklama daha yapmıştı. Rapçi, "Sen de beni arayıp buradaki gibi samimi bir dille en son sahneye çıkmak istediğini söyleseydin, ben de geçmişindeki başarılarına saygı duyarak senden önce çıkabilirdim Mustafa ağabey. Yaşım 25 şu ana kadar global ve ülkemizin sınırlarında çok fazla başarılı oldu yazmaya üşendim. Umarım ben de bahsettiğin başarılara ulaşırım. Bunun için elimden geleni yapıyorum. 30 yıl sonra geçmişimde başardıklarım ve o an elde ettiklerimle yaşamayı öğrenmek istiyorum fazlasını değil. Ben de seni seviyorum" yanıtını vermişti.
"POP MÜZİK NANKÖR"
Daha sonra Karadeniz sanatçısı olduğu için çok şanslı olduğunu söyleyen Ekin Uzunlar, "Popçu olsaydım çok çabuk tüketilebilirdim. Pop piyasası nankör. Bir şarkı çıkartıp 300 milyon dinlenip bir yıl sonra hiç dinlenmeye biliyorsun. Karadeniz müziği yapıyorum kolay bir müzik değil. İçinde olmanız o duyguyu yaşamanız gerekiyor. Bizim müziğin bir yönü var 100 yıl dinlenir, arşivlik müzikler yapıyoruz" dedi.
Mustafa Ceceli de 14 şarkılık albüm çıkartacağını müjdeledi. Ceceli, Yıldız Tilbe'nin sözlerini yazdığı, Sezen Aksu'nın besletediği çok özel bir şarkı olduğunu söyledi. Ceceli, ayrıca Sezen Aksu'nun sözlerini yazdığı yabancı bir şarkı olacağını ifade etti.
Albümde 3 tane düet şarkı olacağını anlatan Mustafa Ceceli, en büyük kriterinin de bir şarkıyı eşi Selin İmer'in beğenmemesi olduğunu aktardı. "Şarkıyı Selin'e dinlettiğimde beğenmiyorsa içim rahatlıyor. Beğenmediği zaman şarkı tutuyor" dedi. Albümün düzenlemesini kendisinin yaptığını söyleyen Ceceli, kedisinin hiç şarkısının olmadığını da sözlerine ekledi.