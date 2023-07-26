Mustafa Ceceli'den Mustafa Sandal'a destek: Uzi saygılı olmalı

Hülya Avşar da Mustafa Sandal ve rapçi Uzi arasında yaşanan tartışma ile ilgili "Sopalardım bana dense... Ben çok polemik yaratmak istemiyorum. Muzo mu dediniz? Uzi miydi? Kaç şarkı bestelemiş? Aynı sahnede bence hiç çıkmamalıydı Mustafa... Bazıları hadlerini bilmiyor. Birisi yılların oturmuş sanatçısı, öbürünü bilmiyoruz ki. Kişiyi tanımıyorum ama hak ettiğini de düşünmüyorum. Mustafa Sandal müsaade ettiyse bence ona teşekkür etmeli arkadaş. Yeni jenerasyon haddini bilmeli. Üç şarkıyla ünlü oluyorsunuz, bana kilometreyle gelecekler. Yıllarını bu işe vermiş kişiyi ben harcatmam. Dünyanın en ünlü şarkısını yapsa ne kadar kalacağına bakarım ben o şarkının" diyerek Sandal'a destekte bulunmuştu.

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NELER OLMUŞTU?

Uzi (Utku Cihan Yalçınkaya) ile Mustafa Sandal arasında 'konser sırası' tartışması çıkmıştı. Uzi, Mustafa Sandal'ın altında sahneye çıkmak istemediğini söyleyerek, sahnesini iptal etmişti. Festivalde yer alan Mustafa Sandal'dan da yanıt gecikmemişti. Ünlü popçu, "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet ‘hit’ olmuş eserin olduğunda, Avrupa’da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tivitlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de. Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder, destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim" demişti.

Mustafa Sandal'ın bu sözlerinin ardından Uzi bir açıklama daha yapmıştı. Rapçi, "Sen de beni arayıp buradaki gibi samimi bir dille en son sahneye çıkmak istediğini söyleseydin, ben de geçmişindeki başarılarına saygı duyarak senden önce çıkabilirdim Mustafa ağabey. Yaşım 25 şu ana kadar global ve ülkemizin sınırlarında çok fazla başarılı oldu yazmaya üşendim. Umarım ben de bahsettiğin başarılara ulaşırım. Bunun için elimden geleni yapıyorum. 30 yıl sonra geçmişimde başardıklarım ve o an elde ettiklerimle yaşamayı öğrenmek istiyorum fazlasını değil. Ben de seni seviyorum" yanıtını vermişti.