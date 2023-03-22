Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in Londra tatili bitti

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HABERTURK.COM

Mustafa Ceceli ile Selin İmer, Londra dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Gazetecilerin ayak üstü sorularını yanıtlayan Ceceli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle konserlerini iptal ettiğini dile getirdi.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Mustafa Ceceli, konserlerini mayısa ertelemek zorunda kaldıkları için tatile gitmeyi tercih ettiklerini dile getirirken bu konuda “Normalde bu tarihlerde konserim vardı. Onu mayısa erteledik. Biz de tatile çıkalım dedik. Güzel geçti, orada olan arkadaşlarımızla bir araya geldik” dedi.