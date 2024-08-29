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        Haberler Magazin Mustafa Ceceli, İzmir yangınında evlerini kaybeden kardeşlere iki yeni ev aldı - Magazin haberleri

        Mustafa Ceceli, İzmir yangınında evlerini kaybeden kardeşlere iki yeni ev aldı

        İzmir Karşıyaka'daki orman yangınında tüm varlıklarını kaybeden Mahıgül ve Canan kardeşler, ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin yardım eliyle teselli buldu. Haluk Levent'in sosyal medyada duyurduğu bilgiye göre; Ceceli, iki kardeşe iki yeni ev aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 17:54 Güncelleme: 29.08.2024 - 17:54
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        İzmir Karşıyaka Yamanlar Karatepe mevkisinde 15 Ağustos'ta akşam saatlerinde başlayan orman yangını, yerleşim yerleri ve sanayi sitesine sıçrayarak büyük hasara yol açtı. Bu felakette Mahıgül Ergül ve Canan Ergül kardeşler, tüm varlıklarını kaybetti.

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        Haluk Levent, sosyal medya hesabından iki kardeşin durumunu paylaşarak ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin yardım edeceğini duyurmuştu. Levent, attığı tweet'te; "Canan ve Mahıgül Ergül'ün evleri yanmıştı. Az önce sevgili Mustafa Ceceli aradı ve evin yeniden yapımını üstlenme teklifinde bulundu" ifadelerine yer vermişti.

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        Haluk Levent, X'te yaptığı paylaşımda Mustafa Ceceli'nin, Mahıgül Ergül ve Canan Ergül kardeşlere yeni bir ev aldığı müjdesini verdi. Şarkıcı, sosyal medya hesabında Mustafa Ceceli ve Mahıgül ile Canan kardeşlerin fotoğrafını paylaşarak; "Mustafa Ceceli sözünü tuttu. İzmir'deki yangında Mahıgül ve Canan kardeşlerin evleri yanmıştı. Her şeylerini kaybeden kardeşlere Ceceli iki ev satın aldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" notunu düştü.

        Fotoğraflar: X

        #Mustafa Ceceli
        #Haluk Levent
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