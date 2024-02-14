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        Haberler Magazin Mustafa Ceceli, terk edilen köpeğin uçuş gönüllüsü oldu - Magazin haberleri

        Mustafa Ceceli, terk edilen köpeğin uçuş gönüllüsü oldu

        Mustafa Ceceli, sokağa terk edilen ve bir barınak tarafından Kanada'ya sahiplendirilen adı Orfe olan köpeğin uçak yolculuğuna eşlik etti. Selin İmer, eşini ve Orfe'yi uğurladığı anları "Şimdi beraber Toronto'ya uçuyorlar. Orfe yeni evine Mustafa Ceceli de onu yeni yuvasına teslim edip, Kanada turnesine..." notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:02
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        Terk edilen köpeğin uçuş gönüllüsü oldu
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        Mustafa Ceceli, sokağa terk edilen adı Orfe olan köpek için harekete geçti. Şarkıcı, Göktürk Hayvan Sevenler Derneği tarafından Kemerburgaz'da sokağa terk edilen Orfe'ye Kanada'da sıcak bir yuva buldu.

        KANADA'YA GÖTÜRDÜ

        Mustafa Ceceli, Kanada turnesi için yola çıkarken Orfe'yi yeni ailesine kavuşturmak üzere köpeği de götürdü.

        ORFE İÇİN UÇUŞ GÖNÜLLÜSÜ OLDU

        O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer de; "Bu tatlı sarışın oğlanın adı Orfe.. hikâyesi zor başlayan Kemerburgaz'da terk edilen çocuğun elini sevgili Göktürk Hayvan Sevenler Derneği tuttu, ona Kanada'da sıcacık bir yuva buldu. Mustafa Ceceli abisi de Kanada konser turnesine giderken onun uçuş gönüllüsü oldu. Şimdi beraber Toronto'ya uçuyorlar. Orfe yeni evine Mustafa Ceceli de onu yeni yuvasına teslim edip, Kanada turnesine... Yolun açık olsun Orfe, tüm acılarını unutacağın güzel bir yuvan olsun çocuk" ifadelerini kullandı.

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        #Mustafa Ceceli
        #Orfe

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