Mustafa Ceceli, terk edilen köpeğin uçuş gönüllüsü oldu

Mustafa Ceceli, sokağa terk edilen adı Orfe olan köpek için harekete geçti. Şarkıcı, Göktürk Hayvan Sevenler Derneği tarafından Kemerburgaz'da sokağa terk edilen Orfe'ye Kanada'da sıcak bir yuva buldu.

ORFE İÇİN UÇUŞ GÖNÜLLÜSÜ OLDU

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer de; "Bu tatlı sarışın oğlanın adı Orfe.. hikâyesi zor başlayan Kemerburgaz'da terk edilen çocuğun elini sevgili Göktürk Hayvan Sevenler Derneği tuttu, ona Kanada'da sıcacık bir yuva buldu. Mustafa Ceceli abisi de Kanada konser turnesine giderken onun uçuş gönüllüsü oldu. Şimdi beraber Toronto'ya uçuyorlar. Orfe yeni evine Mustafa Ceceli de onu yeni yuvasına teslim edip, Kanada turnesine... Yolun açık olsun Orfe, tüm acılarını unutacağın güzel bir yuvan olsun çocuk" ifadelerini kullandı.