Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı... Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Galatasaray'ın geleceğini karartmak; bana böyle bir şey nasip olmasın. Ahmet Kaya'nın dediği gibi 'Kafama sıkar giderim'

ERENCAN YARDIMCI'NIN EYÜSPOR'A TRANSFERİ

- Biz, bazı yalanlarda becerikli değiliz. Galatasaray, bir kültürdür. Galatasaray, dürüstlük abidesi olmak zorundandır. Erencan'a '100 bin euro'luk futbolcuyu, '4 milyon 200 bin'e nasıl sattınız?' diyorlar. '4 milyon 200 bin'de euro yok. Buna şark kurnazlığı denir.

Biz Emin Bayram'ı bedavaya verdik. Bir kişi sordu mu, Emin Bayram neden bedavaya Boluspor'a gitti? Bu gençler oynamak istiyor. Rezerv lig harekete geçemedi. Bu futbolcular paslanacak. Ben anlamıyorum. Erencan da Erencan! Erencan transferinden Eyüpspor memnun olmazsa aynı bedelle geri alacağız, bunu da buradan söyleyeyim. Erencan transferinde asla yanlış yok.

HARCAMA LİMİTLERİ VE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

- TFF'ye sesleniyorum. Dedikodulara mahal vermeden her kulübün ne kadar harcama limiti vardı ne kadar harcadılar açıklasın. Ben Galatasaray'ın harcamalarının açıklanmasını istiyorum. Biz limitler içinde kaldık. Soruyorum; 21 kulüp var. Hangi kulübün, ne kadar açığı var. Açıklanmadı. Dediler ki, mahremiyet. Yahu kardeşim benim 490 küsur, öbürünün 350 küsur limiti var. Bu aldatıcı. İnsanlar zannediyor ki, ben 490 harcayabilirim.

TFF limit aşanlara ceza vermek zorunda. Ben TFF'yi zora sokmam. Adil olması için her desteği veririm. Bir camiadan korkup kuralları ertelemek bir ülkenin gelecek kuşakların vicdanını ve ahlakını öldürür. Beşiktaş'ın limit açıklamasına katılıyorum ve artırıyorum neden sadece devre arası, tüm sezonları görelim.

- Emre Akbaba ve Muslera'nın maaşlarını sakatken tam ödedik. Omar'ın maaşını da ödeyeceğiz. Galatasaray kültürüne yakışan budur.

- Hiç merak ettiniz mi, Gedson'un evrakları için Lisans Kurulu'na neden geç girdik? Kurlar, saat 15.30'da güncellendiği için 3 kuruş da orada faydamız olsun istedik.

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI

- Ben buradan tüm bankalara da ayrıca teşekkür ediyorum. 7 artı 2 yıl yaptılar anlaşmayı. Faizi en düşük hale getirdiler. Hala içimizdekiler isyan ediyor, kayyum diyorlar. Bak sinirlendirdiler beni yine. Ayıp ayıp. Bire gafil, bire aymazlar. Biz okuyun! Bankalar Birliği anlaşmamız belli. Gelecek yönetim buna göre ayarlasın kendini. Paralı gelsin. Aday olacaklarsa buna göre aday olsunlar, haberleri olsun! Cebinizde para varsa gelin.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ

- İrfan Can çok değerli bir futbolcu. Hocanın istediği bir futbolcuydu. Av mevsimi başladı dediğimde, menajerlerin av mevsimi başlamıştı. Bir Anadolu kulübünden, büyük kulübümüze yapılan transferde menajerlerin yaptıklarını ben gördüm.

Sevgili Göksel başkanı aradım. 'Yazılı teklif geçin başkanım' dedi. 4 milyon euro. Ben futbolcuyla hiç görüşmedim. Kesinlikle Galatasaray'ı istiyor dendi, bu bizim için bir faktör. %50 de sonraki satıştan pay teklif ettik. Yüz yüze geldik Göksel başkan ile. Ben, sizinle aynı teklifi veren olursa öncelik hakkı vereceğim dedi. Biz artırmadık teklifi. Göksel başkan, teklif vermediğimizi söyledi. Hemen bir araya geldik. Teklifimizi artırdık çünkü bizi isteyen biri var.

GALATASARAY'IN VE FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Çocuğun isteğini değersiz hale getirmeyelim dedik. Sponsor da bulduk. 5.5 milyon euro + Linnes, onu da yeni gelen hoca istemiş, %20 sonraki satıştan pay. Karşı taraf çok mutlu oldu. Linnes'in maaşını da biz ödeyeceğiz. Bonus da 2 milyon euro var. 18.30'da eve geldim, 18.45'te Göksel başkan beni aradı. 'Teklifler arasında uçurum var' dedi. 'Fenerbahçe, 10 milyon euro teklif etti ve 3 milyon euro da bonus verdi' dedi.

Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'nin bonservislerini de söyledi. 'Sen benim yerimde olsan, neyi kabul edersin?' dedi. Konuşmamız 2 dakika sürdü. Biz Erencan'ı açıkladığımız için eleştiriliyoruz. Tamamen şeffafız. Rakibimiz 7 milyon euro dedi. Bana 10 deniyor, 7 açıklanıyor. Ben de bunu merak ediyorum.

- Mesela biz Mensah transferine girmedik, ihale bize yıkıldı. Sevgili Çebi'ye de anlattım, 'Beşiktaş masadaysa, biz çekiliriz' dedik.

YENİ TRANSFERLER

Onyekuru 5 aydır yatıyor, bizde bile şüphe vardı. Onyekuru beni affetsin. Adam herkesi utandırıyor. Ey Onyekuru, utandırmaya devam et. Mohamed'in vurduğu kafayı gördünüz. O bir Metin Oktay kafası. Metin Oktay gibi devam et. Mohamed'in lakabı, tank. Biz ondan tanklık istiyoruz. Metin Oktay ruhuyla gitsin istiyoruz. Allah onu nazarlardan korusun. Türkiye'den bir kulüp de teklif yaptı, Fenerbahçe değil.

İngilizler, Gedson'un ancak ambulans uçakla çıkabileceğini söylediler. Karantinasının 14. günündeydi. O şekilde izin verdiler. Biz İrfan Can'ı alsaydık bile Gedson'u alırdık. Limitlerimiz yetiyordu.

DERBİ AÇIKLAMASI

- İnşallah cumartesi günü 'veni, vidi, vici'yi söylemek nasip olur. Geldik, gördük, yendik.

MESUT ÖZİL GÖNDERMESİ

- 18-20 milyon euro maaş alıyor, bir takımı tuttuğu için 15 milyon euro'yu feda ediyor. Ben olsam onun heykelini stadın önüne dikerim.'