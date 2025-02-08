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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mustafa Erhan Hekimoğlu: Hocamıza teşekkür ederim - Beşiktaş Haberleri

        Mustafa Erhan Hekimoğlu: Hocamıza teşekkür ederim

        Beşiktaş'ın genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, 2-0'lık Sivasspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Hocamıza teşekkür ederim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 22:15 Güncelleme: 08.02.2025 - 22:15
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        "Hocamıza teşekkür ederim"
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu, galibiyeti değerlendirdi.

        "HAVA SOĞUKTU, O BİRAZ ZORLADI"

        Mücadeleyi değerlendiren Hekimoğlu, "Takım havası çok iyi. Tüm maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Hava soğuktu, o biraz zorladı. Ama oyuna girince alıştık. Güzel geçti, tüm takımı kutluyorum." dedi.

        "HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

        Hocası Solskajer'e teşekkür eden genç yıldız, "Hocamıza bana süreleri verdiği için teşekkür ederim. Genç oyuncular için bu süreler çok değerli. En iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Hoca da bize çok destek çıkıyor, güveniyor. İlgisi de çok iyi. Bu şekilde söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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