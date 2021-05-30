Mustafa Kırantepe, Çukur final yapmak üzereyken Menajerimi Ara dizisine konuk oldu. Dizide Mustafa Kırantepe, Çukur’un final bölümünün çekimleri sırasında gizemli bir şekilde ortadan kaybolur.Bunun üzerine, dizinin idari yapımcısı da Kırantepe’nin menajeri Kıraç’tan yardım ister. Kıraç ise hem Çukur’un final bölümünün senaryosunun sızdırılmaması için hem de bir an önce Mustafa Kırantepe’yi bulmak için gözünü karartır.

MUSTAFA KIRANTEPE KİMDİR? MUSTAFA KIRANTEPE DİZİLERİ

Mustafa Kırantepe (d. 29 Temmuz 1979, İzmir) Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.

29 Temmuz 1979 yılında İzmir'de doğdu. Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü 2002 yılında bitirdi ve aynı yıl İstanbul'a yerleşti.

2003 ve 2007 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak yer aldı. Yine 2003-2010 yılları arasında aktif olarak seslendirme çalışmaları yaptı. 2009 yılında bünyesine katıldığı Semaver Kumpanya'da hâlen oyuncu olarak yer almaktadır. Ayrıca İstanbul'a yerleştiği yıldan itibaren tiyatronun yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

Semaver ve Kumpanya: Sait Faik Abasıyanık - Semaver Kumpanya - 2017

İçerdekiler: Melih Cevdet Anday - Semaver Kumpanya - 2016

Cimri: Molière - Semaver Kumpanya - 2016

Kuşlar: Aristofanes - Semaver Kumpanya - 2015

Veriler: Arthur Milner - Semaver Kumpanya - 2014

Bir İnfazın Portresi : Howard Barker - Semaver Kumpanya - 2013

Metot : Jordi Alceran - Semaver Kumpanya - 2012

Bir Tutam Hayat : Anton Çehov - Semaver Kumpanya - 2011

Titus Andronicus : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2010

Rol Aldığı Dizi Filmler

(2011-2013) Leyla ile Mecnun - Adem

(2014) - Ulan İstanbul - Şadan Helvacıgil

(2015) - Beş Kardeş - Beton Recep

(2016) - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Beynam Ağa

(2017-2021) - Çukur - Medet

(2021) - Menajerimi Ara - Kendisi