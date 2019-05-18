Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mustafa Kocabey: "Galatasaray bu hafta şampiyonluğunu ilan edecektir”

İHA

Galatasaraylı eski futbolcu Mustafa Kocabey, sarı-kırmızılıların yarın sahasında Medipol Başakşehir’i mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan edeceğine inandığını söyledi

Mustafa Kocabey

Galatasaraylı eski futbolcu ‘Papen’ lakaplı Mustafa Kocabey, Galatasaray’ın yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı ve kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği zorlu mücadeleyi İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Kağıt üzerindeki favorinin sarı-kırmızılı ekip olduğunu dile getiren Papen Mustafa, "Neden favori Galatasaray? Başakşehir’in veya Galatasaray’ın ligdeki konumuyla alakası yok. Yaklaşık 1 buçuk, 2 seneye yakındır Galatasaray takımının içeride büyük bir çıkışı var. Ali Samiyen’de mağlubiyet almadan rakipler karşısında sürekli galip geliyorlar. Tabii Fatih Terim gerçeği de var" ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ FAKTÖR TARAFTAR

Galatasaray’ın, turuncu-lacivertli takım karşısındaki en büyük kozunun ‘taraftarı’ olduğunu savunan Kocabey, "Beşiktaş maçının kazanılmasının püf noktası; 50 bin taraftarın 90 dakika boyunca hiç susmadan takımını desteklemesi. İnanılmaz bir Galatasaray ve sahada hiç varlık gösteremeyen bir Beşiktaş vardı. Takım yine 50-55 bin taraftarı arkasına aldığı zaman ve 90 dakika boyunca da taraftar hiç susmadığı takdirde Başakşehir ne kaleye gelebilir hatta çimler arasında kaybolur diye söylüyorum. Daha da büyük konuşuyorum; Galatasaray bu hafta, 19.05 tarihi itibariyle yine şampiyonluğunu ilan edecektir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süper Lig'de süper final: Galatasaray - Başakşehir!
FUTBOLSüper Lig'de süper final!
Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri! Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
FUTBOLTrabzonspor - Beşiktaş
"Galatasaray ilk transferini yaptı!" iddiası!
FUTBOL"Galatasaray ilk transferini yaptı!"
Çaykur Rizespor'da hedef galibiyet
FUTBOLRizespor'da hedef galibiyet
Bir Fenerbahçe taraftarı, horozunu satarak 'Fener Ol' kampanyasına katıldı
FUTBOLHorozunu sattı, 'Fener Ol'a katıldı!
Fatih Terim rekorunu geliştirme peşinde
FUTBOLRekorunu geliştirme peşinde
Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor
FUTBOLGalatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor
Bursaspor kader maçında
FUTBOLBursaspor kader maçında
Eljif Elmas yarışına bir dev daha katıldı!
FUTBOLYarışa bir dev daha katıldı!
Türkiye - Fransa maçının biletlerine yoğun ilgi
FUTBOLFransa maçının biletlerine yoğun ilgi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X