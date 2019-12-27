Mustafa Sandal ile Duygu Özaslan arasında ne var? - Magazin haberleri

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Mustafa Sandal, yakın zamanda çıkaracağı albüm için stüdyo çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz akşam, Sandal'ın sosyal medya ünlüsü Duygu Özaslan ile çektiği samimi video dikkat çekti.

Ünlü popçunun stüdyosuna giden Özaslan, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımla konuşuldu.

Özaslan, "Stüdyoda çok acıklı şarkılara maruz bırakılıyorum" diyerek, Mustafa Sandal'ın görüntülerini yayınladı.

İlerleyen saatlerde ise Sandal ile Özaslan'ın sokakta dans etmesi, "Mustafa Sandal ile Duygu Özaslan arasında neler oluyor?" sorularını da beraberinde getirdi.

KEREM BURİN İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile kısa bir süre aşk yaşadığı iddia edilmişti. Özaslan, çıkan haberleri yalanlamıştı.