        Haberler Gündem Güncel Mustafa Sarıgül de akıma uydu | Son dakika haberleri

        Mustafa Sarıgül de akıma uydu

        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, gençlerin asılarak fotoğraf çektirdiği 'Kızılay' yön tabelasının yanındaki demirde poz vererek vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra yön tabelasının yanındaki demire asılarak poz veren Sarıgül, "Kızılay tamam da sizleri mutlaka can Erzincan tabelasına bekliyorum" dedi

        27.11.2025 - 10:43
        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gençlerin asılarak fotoğraf çektirdiği 'Kızılay' yön tabelasının yanındaki demirde poz vererek vatandaşlarla bir araya geldi.

        DHA'nın haberine göre Çankaya'da Kennedy Caddesi üzerinde bulunan 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmak gençler arasında akım haline geldi.

        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yön tabelasının bulunduğu yerde gençlerle bir araya geldi. Daha sonra yön tabelasının yanındaki demire asılarak poz veren Sarıgül, “Kızılay tamam da sizleri mutlaka can Erzincan tabelasına bekliyorum" dedi. Sarıgül’ün poz verdiği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

