Şentop'tan fezleke hazırlanan 9 HDP'li açıklaması 0:00 / 0:00

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Meclis Başkanı Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hakkında fezleke hazırlanan 9 milletvekilinin durumu hakkında konuşan Şentop, "Başka fezlekeler de var. Fezlekeler gelince Karma Komisyon'a havale ediyoruz. Karma Komisyon gereğini yapacaktır. Gara'ya giden milletvekiliyle ilgili Meclis'e gelen bir şey yok. Gerekenler yapılacaktır. Gergerlioğlu ile ilgili kesinleşen bir hüküm var. Belli bir prosedürü takip ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu Berberoğlu kararıyla ilgili bir takım kıyaslamalar yapılıyor. Aynı mahiyette bir durum söz konusu değil" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakarete ilişkin konuşan Şentop, "Üzüntüyle öğrendik. İstanbul Başsavcılığı res'en bir soruşturma başlattı. Sosyal medya bu tür işlere açık. Hukuki süreçler başladıktan sonra bir takım şeyler söylüyor. Sosyal medya alçakça, yakışıksız saldırıların alanıdır. Gerekli cezaların verilmesi gerekir. Yargı sürecinin önemli olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.