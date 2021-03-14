Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mustafa Uğurlu, "Burada bütün mekanlar açıkmış hiç haberimiz olmadı. Kendimizi işe verdik sosyal hayat sıfır oldu" dedi. Uğurlu, aşk hayatı hakkında ise, "Bildiğiniz gibi, daha önceki kız arkadaşım ile beraberiz. Birbirimizi nadir de görsek, her şey yolunda bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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