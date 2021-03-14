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Mustafa Uğurlu: Hiç haberimiz olmadı

Usta oyuncu Mustafa Uğurlu önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Mekanların açıldığını gören Uğurlu, şaşkınlığını dile getirdi

Mustafa Uğurlu: Hiç haberimiz olmadı - Magazin haberleri

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mustafa Uğurlu, "Burada bütün mekanlar açıkmış hiç haberimiz olmadı. Kendimizi işe verdik sosyal hayat sıfır oldu" dedi. Uğurlu, aşk hayatı hakkında ise, "Bildiğiniz gibi, daha önceki kız arkadaşım ile beraberiz. Birbirimizi nadir de görsek, her şey yolunda bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

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