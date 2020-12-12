İBO SHOW'un yeni bölüm konukları araştırılıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan fenomen eğlence programın konuklarından biri de Mustafa Üstündağ oldu. Peki, Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ nereli, kaç yaşında? Mustafa Üstündağ Ecem Özkaya boşandı mı?
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?
Mustafa Üstündağ 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv’de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur’un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat’ı oynadı. Zeynep’in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı.
Kurtlar Vadisi Pusu adlı tv dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ECEM ÖZKAYA BOŞANDI MI?
Mustafa Üstündağ, 2010 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Ecem Özkaya'dan 2020 yılında boşandı.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ DİZİLERİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Boran Kayalı (2018-2020)
Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)
Çukur - Kahraman Koçovalı (2017) (2020)
Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)
Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)
Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)
Uğurlanmış Arzular - (2013)
Neyin Eksik
Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)
Karanlıklar Çiçeği - (2012)
İzmir Çetesi - Selami (2011)
Cümbür Cemaat
Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)
Keje
Bedel
Yarım Elma (2002-2003)
Yılan Hikâyesi
Bizim Aile
Aşka Sürgün
Dikkat Bebek Var
Uy Başuma Gelenler - Cemal
Emret Komutanım - (2005)
Zincir Bozan
Hayalet
Hayat Bilgisi - (2004)
Yedi Numara
Yersiz Yurtsuz
Cennet Mahallesi
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ FİLMLERİ
Aman Reis Duymasın - 2019
Şeytan Tüyü - 2016
Gulyabani - 2014
Uzun Hikâye - 2012
Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010
Vay Arkadaş - 2010
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2010
Abimm - 2009
Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008
Dilber'in Sekiz Günü
Zeynep’in Sekiz Günü
Zincirbozan - 2007
Metropol Kabusu - 2003
Neredesin Firuze - 2004
Köçek - 2001
Yolculuk - 2005
Gülizar - 2004
Emret Komutanım Şah Mat - 2007
Ali’nin Sekiz Günü - 2008
Vicdan
Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ TİYATRO OYUNLARI
Islah Evi : Norman Lock - Çamurdan Tiyatro - 2012
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2011
Godoyu İzlerken : Uğur Uludağ - Espti Standartları Enstitüsü Kurumu - 2002
Antigone : Sofokles - MSM Oyuncuları - 2001
Vişne Bahçesi : Anton Çehov - MSM Oyuncuları - 2000
Akad'ın Yayı : Güngör Dilmen
Hakkâri'de Bir Mevsim : Ferit Edğü
Duvar
Bunu Yak
Şirinler,
Masal Duvar
İnsanın Evreleri
Üşümek
Akadın Yağı
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