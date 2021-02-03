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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Clubhouse’a giren ilk bakan Mustafa Varank oldu

Sesli sohbet odası uygulaması Clubhouse’a, kabineden giren ilk isim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Bakan Varank, Clubhouse’ta açılan “TEKNOFEST 2021” adlı odada konuşmacı olarak yer aldı.

Mustafa Varank Clubhouse’ta! Haberler
Mustafa Varank Clubhouse’ta
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Türkiye’de son dönemde hızla popüler hale gelen sesli sohbet odası uygulaması Clubhouse, devletin üst düzeyinden de katılımcıları çekmeye başladı. Bu kapsamda Clubhouse’a aktif olarak katılan ilk bakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu.

Bakan Varank, bugün tanıtımı yapılan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 (TEKNOFEST 2021) ile ilgili olarak Clubhouse’da açılan “TEKNOFEST 2021” sohbet odasında konuşmacı olarak yer aldı.

Profil sayfasında yer alan bilgilere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şu anda sadece iPhone kullanıcılarının davet ile girebildiği Clubhouse’ta 31 Ocak 2021 itibariyle hesap açtı. Yine platformdaki profil bilgilerine göre Bakan Varank’a Clubhouse hesap aktivasyonu için onay veren isim ise Burak Can Durmaz isimli kullanıcı oldu.

Varank’ın katıldığı Clubhouse sohbet odasında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yer aldı.

iPHONE VE DAVET ŞART

Kullanıcıların belirli bir konu başlığı altında açtıkları sanal odalarda (room) konuşarak paylaşım yaptıkları Clubhouse, ses temelli bir sosyal ağ. Görüntü, ses, yazılı mesaj ve hatta emoji gibi araçlar platformda bulunmuyor, kullanıcılar sadece ‘ses’ ile iletişim kuruyor.

İnsanların sesli sohbet odaları oluşturabildiği veya bunlara katılabildiği ses tabanlı uygulamadaki sohbet odaları, kullanıcıların kimi takip ettiğine bağlı olarak farklılaşıyor. Kullanıcılar, bir sesli sohbet odasındayken, bir konuşmayı dinleyebiliyor veya "el kaldırma" özelliği ile konuşmaya katılabiliyorlar.

Şu anda sadece iOS platformundan erişilebilen bir uygulama olan Clubhouse’u kullanabilmek için bir iPhone ve bir de halihazırda Clubhouse’ta olan bir kullanıcıdan gelen davet gerekiyor. Bu şekilde hesabını aktif edenlere, arkadaşları veya çevreleriyle paylaşabileceği 5 adet davet hakkı veriliyor

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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