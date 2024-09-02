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        Haberler Bilgi Magazin Müstakbel Damat filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Müstakbel Damat konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Müstakbel Damat filmi konusu: Müstakbel Damat konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Müstakbel Damat filmi beyaz perdenin ardından 2 Eylül Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin evine konuk oluyor. Senaryosunu M. Serdar Fırat ve Serhat Sarı'nın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini İlker Ayrık üstlenmektedir. Televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak film öncesinde, Müstakbel Damat konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 19:21 Güncelleme: 02.09.2024 - 22:42
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        Başrollerini Erdal Özyağcılar, İlker Ayrık ve Hande Soral'ın paylaştığı Müstakbel Damat filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Komedi türünde kaleme alınan film, 2022 yılında vizyona girdi. Peki, Müstakbel Damat konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Müstakbel Damat filmi konusu ve oyuncuları...

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        MÜSTAKBEL DAMAT KONUSU NEDİR?

        Hasan, Sema'nın ailesiyle tanışıp onları hemen evliliğe razı etmek için Kıbrıs yollarına düşer. Burası coğrafyası, şivesi, yaşaması tatlı, ama farklı bir yerdir. Yaşadığı onca aksiliğin ve şanssızlığın üstüne Hasan’ın sırlarını Çetin Ali Baba'dan saklaması hiç de kolay olmayacaktır.

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        MÜSTAKBEL DAMAT OYUNCULARI KİMLER?

        Müstakbel Damat oyuncuları arasında İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Nilgün Kasapbaşoğlu, Ayça Erturan, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur, Ilgıt Uçum, Serkan Özcezarlı, M.Serdar Fırat ve Yücel Erten gibi önemli isimler yer alıyor.

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