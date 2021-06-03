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Pandemi nedeniyle şahsi araç kullanımı artarken, araç içi temizliği de daha da önem kazandı. Lastik üreticisi Brisa, 2020 yılında sağlık uzmanları ve gıda tedarikçileri gibi COVID-19 salgınına karşı dışarıda çalışan görevliler başta olmak üzere tüm sürücülere ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmetini yeniden başlattı.

Müşterilerinin daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik koşullarda seyahat etmeleri için Haziran 2021’de ücretsiz araç dezenfeksiyonu uygulamasını yeniden başlatan şirket, Bridgestone, Lassa ve Otopratik mağazalarında lastik değişimi veya diğer hizmetlerden yararlanan müşterilerinin araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte edeceğini bildirdi.

Verilen bilgiye göre, ücretsiz araç dezenfeksiyonu, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak Brisa’nın deneyimli kadrosu tarafından özel ekipmanlarla uygulanıyor.