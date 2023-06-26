'Mutant' güvercin TikTok'ta viral oldu

İngiltere'ye özgü olan güvercin uzun bacakları, tüylü ayakları, geniş göğsü ve heybetli duruşuyla öne çıkıyor. Bu güvercinlerin gövdesi bir hayli uzun, kafası ise vücuduna oranla küçük... Güvercininin kanatları vücuduna çok yakın, dar ve yüksekte bulunuyor.