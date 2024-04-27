Yumurtalarınız taze mi bozulmuş mu: Anlamak için evde kolayca uygulayabileceğiniz 5 yöntem!
Bozulmuş yumurtaların tüketilmesi; mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş gibi gıda zehirlenmesi belirtilerine yol açabilir. Bu sebeple bozulmuş yumurta tüketmenin istenmeyen sonuçlarından kaçınmak için yumurtaların tazeliğine bakmak gerekebilir. Peki, yumurtaların bozulduğu nasıl anlaşılır? İşte, yumurtaların tüketilmemesi gerektiğini anlamak için 5 yöntem!
Yumurta; protein ve B12 vitamini gibi önemli besinlerle dolu bir yiyecektir. Ancak diğer birçok gıdanın aksine yumurtaların ne zaman bozulduğunu bilmek zor olabilir bu yüzden haberimizde sizin için Amerikan gıda güvenliği müdürü Elisa Maloberti'nin bozulan yumurtaları anlamanızı sağlayacak yöntemlerini derledik. İşte, detaylar...
1. YUMURTALARI KOKLAMAK
Yumurtanın tazeliğini kontrol etmenin yollarından birisi kokusuna bakmak olabilir. Maloberti'ye göre bu yolu şu şekilde deneyebilirsiniz: Yumurtayı beyaz bir tabağa kırın ve sarısının bozulmamasına dikkat edin.
Taze yumurtaların neredeyse hiç fark edilmeyen hafif bir kokusu vardır, yani yumurtanızdan hoş olmayan bir koku yayılıyorsa bozuktur ve tüketmemeniz gerekir.
2. YUMURTALARI İNCELEMEK
Yumurta tazeliğini belirlemek için görsel inceleme yöntemi kullanılabilir. Bir yumurtayı kırmadan önce kabuğunu herhangi bir çatlak, sümüksü madde veya toz kalıntısı olup olmadığına dair dikkatlice inceleyin.
Eğer bir soruna rastlarsanız bu durum, bakteriyel büyümeyi veya yumurtanın bir şekilde tehlikeye girdiğini gösterebilir.
3. SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT ETMEK
Bu uygulamalı test yöntemlerinin yanı sıra, diğer bir yol son kullanma tarihi kontrolüdür. Çoğu yumurta, üzerinde yazan tarihten kısa bir süre sonrasına kadar taze kalabilse de bu yöntemi tek başına kullanmamak daha iyi olabilir. Bu yüzden diğer yöntemlerle birlikte uygulamak daha güvenlidir.
4. YUMURTALARIN İNCELİĞİNİ KONTROL ETMEK
Bir yumurtanın bozulduğunun açık işaretlerinden biri de sümüksü yapınının oluşmasıdır. Maloberti'ye göre, sümüksü bir his bakteri üremesine işaret edebilir ve rengi ne olursa olsun, elinizde çıkan tozlu lekeler küf belirtisi olabilir.
5. SU TESTİ YAPMAK
Bir diğer yöntem ise su testidir, test şu şekildedir: Bir kaseyi soğuk suyla doldurun ve yumurtalarınızı yavaşça içine yerleştirin. Teste göre taze yumurtalar dibe çöker bu sebeple tüketilebilir ancak yüzeye çıkan yumurtalar büyük ihtimalle bozuktur ve yenilmemelidir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER NOKTALAR
Yumurtayı kırdığınızda beyazının ve sarısının kıvamına bakabilirsiniz: Taze bir yumurtanın sarısı sert ve jel benzeri kalın bir beyaza sahip olacaktır. Yani, beyazının ince ve kaygan göründüğünü, sümüksü bir his uyandırdığını fark ederseniz bu, bozulmanın açık bir göstergesidir.
Ek olarak, yumurtanın herhangi bir kısmı dokunulduğunda yapışkan bir his veriyorsa, bu durum bakterilerin büyümeye başladığının ve yumurtanın yenilmesini güvensiz hale getirdiğinin bir işareti olabilir.
Ayrıca yumurtanın rengi de önemlidir. Örneğin sarısı daha canlı bir sarı beyazı da hafif bulanık beyaz olmalıdır. Beyazı ince ve sulu gözüküyorsa yumurtayı tüketmemeniz gerekebilir.
Kaynak: Health