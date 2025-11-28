Mutfağınızda görünmeyen tehlike: Gıdalara kesme tahtasıyla mikrop bulaştırıyor olabilirsiniz!

Salata doğramaktan et hazırlamaya kadar her aşamada kullanılan plastik kesme tahtaları yıllardır “hijyenik ve güvenli” kabul ediliyordu. Ancak son bilimsel veriler, bu tahtaların tahmin edilenden daha fazla mikroplastik ürettiğini ve bu parçacıkların yediğimiz gıdaya karıştığını gösteriyor. Araştırmacılar, özellikle ısıyla temasın riskleri artırabileceğini belirtiyor. ..