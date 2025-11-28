Mutfağınızda görünmeyen tehlike: Gıdalara kesme tahtasıyla mikrop bulaştırıyor olabilirsiniz!
Mutfakta en çok kullanılan araçlardan biri olan kesme tahtalarının sandığımız kadar masum olmayabileceğini gösteren yeni araştırmalar yayımlandı. Özellikle plastik tahtaların bıçak darbeleriyle mikroplastik yaydığı ve bunun gıdaya karışabildiği ortaya konuyor. Bu parçacıkların sağlık üzerindeki etkisi hâlâ tartışmalı olsa da uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. İşte detaylar!
Salata doğramaktan et hazırlamaya kadar her aşamada kullanılan plastik kesme tahtaları yıllardır “hijyenik ve güvenli” kabul ediliyordu. Ancak son bilimsel veriler, bu tahtaların tahmin edilenden daha fazla mikroplastik ürettiğini ve bu parçacıkların yediğimiz gıdaya karıştığını gösteriyor. Araştırmacılar, özellikle ısıyla temasın riskleri artırabileceğini belirtiyor. ..
MİKROPLASTİKLER NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?
Plastik kesme tahtaları, yıllardır mutfakların en pratik ekipmanlarından biri. Ancak son araştırmalar, bıçak darbesiyle yüzeyden kopan mikroplastiklerin hazırlanan yiyeceklere karışabildiğini gösteriyor.
Bir çalışmaya göre tek bir bıçak darbesi, 100 ile 300 arasında mikroplastik parçacığının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu parçacıkların yaklaşık yarısı tahtada kalıp yıkama sırasında gidiyor; geri kalanı ise doğrudan tüketilen gıdaya karışıyor.
PARÇACIK BOYUTU VE SAĞLIK RİSKİ
Bilim insanları, mikroplastiklerin insan vücudunda nasıl davrandığını hâlâ çözüyor. Büyük parçacıkların sindirim sisteminden geçip atıldığı düşünülse de, 10 mikrondan küçük parçaların dokulara sızabileceğine dair bulgular var.
Ayrıca bazı araştırmalar, mikroplastiklerin bizzat vücuda girmese bile taşıdığı kimyasal katkı maddelerinin ısıyla birlikte yiyeceğe geçebileceğini gösteriyor. Bu durum özellikle kızartma, fırınlama veya sıcak yemeklerin kesme tahtası üzerinde parçalanması sırasında daha belirgin hale geliyor.
HAYVAN DENEYLERİ NE SÖYLÜYOR?
İnsanlarda doğrudan kanıt olmasa da, hayvan deneyleri uyarıcı nitelikte. Plastik tahtada hazırlanan yiyeceklerle beslenen farelerde bağırsak iltihabı ve mikrobiyota bozuklukları gözlemlendi.
Üstelik araştırmacılar, bu etkinin büyük ihtimalle mikroplastiklerden ziyade plastikten sızan kimyasallarla ilişkili olduğunu düşünüyor.
ALTERNATİFLER: TAHTA, BAMBU VE TEK PARÇA KESİM MALZEMELERİ
Plastik kesme tahtasını tamamen bırakmak isteyenler için en yaygın seçenek ahşap ve bambu. Ahşap, bıçağı daha az yıpratıyor ancak gözenekli yapısı nedeniyle düzenli temizlik şart. Sabunla yıkama ve ardından gıda güvenli dezenfektan kullanımı öneriliyor.
Ayrıca çok parçalı yapıştırmalı tahtalardan ziyade tek parça doğal ahşap modeller, yapıştırıcı kaynaklı riskleri azaltıyor. Plastik ise temizlik açısından daha pratik; bulaşık makinesine girebiliyor ve doğru kullanıldığında uzun ömürlü olabiliyor. Her iki malzemenin de belirli aralıklarla yenilenmesi gerekiyor.
