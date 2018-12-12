Mutfakta diş ipi nasıl kullanılır?

12.12.2018 - 10:29 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Diş temizliğinizi daha etkin bir şekilde yapmayı sağlayacak diş ipinin pek çok kullanım amacı var. Diş ipini kullanarak mutfaktaki işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. İşte diş ipinin 11 kullanım yeri...

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1- Bütün tavuğu bir arada tutmak için diş ipinden yardım alabilirsiniz. Eğer mentol aramalı ip kullanıyorsanız, tavuğun tadının bozulmaması için ipi ılık suda beş dakika bekletin.

2- Kurabiye hamurunu bıçakla kestiğinizde yuvarlak ve ezilmiş bir görüntüyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle diş ipi kullanarak mükemmel dilimler elde edebilirsiniz.

3- Pasta kekini düzgünce ikiye kesmek oldukça zordur. Bıçak kekinizin parçalanmasına sebep olur. Diş ipi sayesinde kekinizi kolayca ortadan ikiye ayırabilirsiniz.

4- Hazırladığınız hamur rulolarını diş ipiyle görüntüsünü bozmadan ayırabilirsiniz.

5- Hamuru direkt olarak tencereye atmak istiyorsanız bu yöntem tam size göre! Diş ipini tencereyi iki yarım aya bölecek biçimde tencerenin ortasına yerleştirin. Hamurunuzu istediğiniz boyutta kesip, tencereye atabilirsiniz.

6- Maydanoz, nane gibi otlarınız boşa gitmesin. Düzgün demetler halinde bağlayıp, on gün boyunca kurumaya bırakın. Dokunduğunuzda kuru hissediyorsanız hazırdırlar.

7- Kurabiyelerinizi fırın tepsisinden düzgünce ayırmak için kullanabilirsiniz.

8- Gözleme gibi hamur işleriniz yapıştığı zaman onları diş ipi yardımıyla ayırabilirsiniz.

9- Diş ipi ile meyve ve sebzeleri bağlayarak kurutabilirsiniz. Ürünlerin renk değiştirdiklerini görüyorsanız, kurumaya başlıyorlar demektir..

10- Evinizde diş ipiniz varsa peynir bıçağı almanıza gerek yoktur. Peynirlerinizi diş ipiyle kusursuzca kesebilirsiniz.

11- Sushi, dürüm gibi yiyeceklerinizi dağılma olmadan kesebilirsiniz diş ipiyle.

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