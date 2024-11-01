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        Haberler Bilgi Yaşam Muvazzaf subay alımı başvuru tarihi: Muvazzaf subay alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Muvazzaf subay alımı başvuru tarihi: Muvazzaf subay alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Muvazzaf subay alımı başvurular 17 Ekim tarihinde başladı. Sözleşmeli/muvazzaf subay aday adaylarından, Millî Savunma Bakanlığı Personel ve Askerî Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde yer alan ve bu kılavuzda belirtilen tüm seçim aşamalarını geçmeleri sonrasında başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi"ne tabi tutulacak. Peki Muvazzaf subay alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 10:48 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:48
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        Muvazzaf subay alımı başvuruları devam ediyor. Adaylarda aranan şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak yer alıyor.

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        ADAYLARIN DİKKATİNE!

        • Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.
        • Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
        • Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.
        • İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
        • Yapılacak seçim aşamalarında başarılı olarak yerleştirme/sınıflandırması yapılan ve askeri eğitimlere tefrik edilen adayların askeri eğitim başlangıç tarihi itibariyle devam etmekte olan doktora, yüksek lisans, kurs, eğitim, sınav vb. faaliyet/işlemleri nedeniyle yapacakları erteleme ve geç katılma taleplerinin eğitimin devamlılığı açısından kabul edilmeme durumuna karşılık, eğitimlere tefrik edilecek adayların söz konusu işlem/faaliyetlerini askeri eğitim öncesinde düzenlemesi faydalı olacaktır.
        • Bu kılavuz, sadece içeriğinde belirtilen statü ve sınıflardaki personel temini faaliyetleri için geçerlidir.
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        ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER NELERDİR?

        Genel Başvuru Şartları:

        (a) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek

        Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’un 4’üncü, Sözleşmeli Subay ve Astsubay

        Yönetmeliğinin 6’ncı; muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 39 ve 11’inci maddelerinde düzenlenmiş olan,

        (I) Türk vatandaşı olmak,

        (II) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,

        (III) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

        (IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

        (V) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

        (VI) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına

        girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya

        hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

        (VII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da

        özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güven kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunmak, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

        (VIII) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve

        benzer yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

        (IX) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin

        şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

        (X) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında

        çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

        (XI) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte

        yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,

        (XII) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

        (XIII) Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda

        yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak,

        (XIV) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,

        mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

        (XV) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        (XVI) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

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        (XVII) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine

        karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

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        (XVIII) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

        (XIX) Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet

        belge almak,

        (XX) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak,

        (b) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği, muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak,

        (c) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan olsa bile

        anlaşılanların adaylıkları, eğitimlerini tamamlayıp nasbedilmiş olsalar dahi [muvazzaf subay adayları için 926 sayılı Kanun 14/4 maddesi doğrultusunda deneme süresi (1 yıl) içerisinde olmak kaydıyla ve sözleşmeli subay adayları için 4678 sayılı Kanunun13/c maddesi doğrultusunda] sona erdirilir ve ilişikleri kesilir.

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