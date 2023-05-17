Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar
ABONE OL

Müze ve ören yerleri 18 Mayıs'ta ücretsiz olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 'Müzeler Günü' nedeniyle 18 Mayıs'ta Türkiye'deki tüm müze ve ören yerlerinin ücretsiz ziyaret edilebileceği açıklandı

Müze ve ören yerleri 18 Mayıs'ta ücretsiz olacak
DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Müzeler Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, dünya kültür mirasını korumak ve müzeciliğin tanıtılmasını sağlamak üzere her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan Müzeler Günü'nde, Türkiye genelindeki tüm müze ve ören yerlerinin ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği bildirildi.

Açıklamada, Milletlerarası Müzeler Konseyince (ICOM) dünya genelinde kutlanan ve Türkiye'de de bu yıl 42'ncisi gerçekleştirilecek olan 18 Mayıs Müzeler Günü'nün bu yılki temasının 'Müzeler, Sürdürülebilirlik ve Refah' olacağı bilgisine yer verildi. Açıklamada, "Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 'Müzeler Günü' ülke genelindeki müzelerde gerçekleşecek farklı organizasyonlarla tüm haftaya yayılacak. UNESCO ve ICOM'un himayelerinde bu yıl Avrupa'da 19'uncusu, ülkemizde de 18'incisi kutlanacak 'Avrupa Müzeler Gecesi' etkinliği kapsamında ise Bakanlığa bağlı tüm müzeler saat 23.00'a kadar ücretsiz olacak. Bakanlığa bağlı müzelerde yapılacak etkinliklerin içeriği de ilgili valiliklerin internet sitelerinde yer alacak" denildi.

Açıklamada, bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinin 2019 yılında 35 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığının, 2022 yılında da 30 milyon 932 bin 948 kişi tarafından ziyaret edildiği bilgisi verilirken, daha önce yakalanan ziyaretçi sayısı rekorunun yıl sonunda daha ileriye seviye taşınacağı ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Neyzen' Londra'da
KÜLTÜR-SANAT 'Neyzen' Londra'da
Cannes'ın açılışını Johnny Depp yaptı
KÜLTÜR-SANAT Cannes'ın açılışını Johnny Depp yaptı
Yıldız rap'çiler İstanbul’da buluşuyor
KÜLTÜR-SANAT Yıldız rap'çiler İstanbul’da buluşuyor
Ekber Sürsal'dan 'Kent Katmanları'
KÜLTÜR-SANAT Ekber Sürsal'dan 'Kent Katmanları'
Jüri başkanı Hale Soygazi
KÜLTÜR-SANAT Jüri başkanı Hale Soygazi
'Maske'nin arkasındaki yüz
KÜLTÜR-SANAT 'Maske'nin arkasındaki yüz
Küntay Tarık Evren çizgisel dünyaya keşfe çıkarıyor
KÜLTÜR-SANAT Küntay Tarık Evren çizgisel dünyaya keşfe çıkarıyor
76. Cannes Film Festivali başlıyor
KÜLTÜR-SANAT Cannes Film Festivali başlıyor
Jüri başkanı Reis Çelik oldu
KÜLTÜR-SANAT Jüri başkanı Reis Çelik oldu
Ödüllü Türk sanatçılar Volta New York'ta
KÜLTÜR-SANAT Ödüllü Türk sanatçılar Volta New York'ta

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.