        'Müziğin Klasik Dokunuşları' ENKA Sanat'ta

        ENKA Sanat, 2 Aralık'ta İtalyan kemancı Davide Alogna ile ülkemizin önemli piyanistlerinden Cana Gürmen'in sahne alacağı "Müziğin Klasik Dokunuşları" konserini, 4 Aralık'ta ise şiirle örülmüş "Aşk Biter Mi?" oyununu ENKA Oditoryumu'nda sanatseverlerle buluşturacak 

        Giriş: 24.11.2025 - 15:22 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:22
        ENKA Sanat, bu hafta iki dikkat çekici etkinliği ENKA Oditoryumu’nda ağırlayacak. Dünyaca ünlü İtalyan kemancı Davide Alogna ile Türkiye’nin seçkin piyanistlerinden Cana Gürmen, 2 Aralık Salı akşamı “Müziğin Klasik Dokunuşları” konseriyle sahne alacak. Türkiye ve İtalya’da verdikleri konserlerle müzikseverlerin gönlünde taht kuran ikili, zengin repertuvarlarıyla yeniden İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıkacak. Klasik müzik tutkunlarının yanı sıra sanata ilgi duyan herkes için unutulmaz bir gece vadeden konser, iki usta sanatçının uyumlu birlikteliğiyle hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşatacak. Bu özel buluşma, müziğin evrensel dili aracılığıyla iki ülke arasında kurulan güçlü bağı bir kez daha görünür kılacak.

        “Aşk Biter Mi?”
        “Aşk Biter Mi?”

        4 Aralık Perşembe akşamı ise şiirle örülmüş tiyatro oyunu “Aşk Biter Mi?” izleyicilerle buluşacak. Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği, yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan “Aşk Biter Mi?”, tiyatroseverleri şiirle dokunan bir aşk hikâyesinin içine çekecek. Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın rol aldığı oyunda, yıllar sonra karşılaşacak iki eski sevgili yüzleşerek “Aşk biter mi?” sorusuna yanıt arayacak. Oyun; kimi zaman Attila İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, kimi zaman ise Didem Madak, Maria Misakyan ve Sıdıka Su’nun dizeleriyle büyük aşkların, büyük şairlerin dünyasını sahneye taşıyacak. Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın seslendireceği şiir ve şarkılarla aşkın farklı hâllerini anlatacak oyun, izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakacak.

