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Müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı uzatıldı mı, saat kaça kadar uzatıldı?

Koronavirüs pandemisi süresinde alınan önlemlerden biri de gece müzik yasağıydı. Covid-19 salgını önlemlerinin yavaş yavaş kaldırılmasına karşın müzik yasağına ilişkin açıklama gelmemişti. İçişleri Bakanlığı gece müzik yasağının uzatılmasına ilişkin bir genelde yayınladı. İşte müzik yasağı kalktı mı, uzatıldı mı? Sorularına ilişkin detaylar...

  • 01
    Müzik yasağı uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Gece 12'den sonra müzik yasağı 01:00'a uzatıldı mı?

    Koronavirüs salgınına yönelik getirilen yasaklarının bir bir kalkmasının ardından yine pandemi döneminde getirilen gece 00.00'dan sonra müzik yayını yapılmamasına yönelik yasağın kaldırılmaması tepkilere neden olmuştu. Konuyla ilgili birçok sanatçı ve vatandaşlar müzik yasağının kaldırılmasını talep ediyordu. İçişleri Bakanlığı'ndan müzik yayınına yönelik genelge yayınlandı. Peki, müzik yasağı kaldırıldı mı? İşte detaylar...
  • 02
    Müzik yasağı uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Gece 12'den sonra müzik yasağı 01:00'a uzatıldı mı?

    MÜZİK YASAĞI UZATILDI MI?

    Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca değerlendirildi.

    Değerlendirmeler sonucunda müzik yayınlarına ilişkin yeni kararlar alınarak valiliklere bildirildi. Buna göre, ilgili kanun ve mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ülke genelinde müzik yayını yapabilme süresi saat 01.00'e kadar uzatıldı.

    Genelgede, kolluk birimlerince yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı hususlarına dikkat edileceği belirtildi.

    Kolluk birimlerinin denetimlerinde, halkın huzur ve sükununu bozacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatta belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler ya da kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacağı kaydedildi.
  • 03
    Müzik yasağı uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Gece 12'den sonra müzik yasağı 01:00'a uzatıldı mı?

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYINLADI

    İçişleri Bakanlığınca gönderilen Genelge ile müzik yayınına dair usul ve esaslar Valiliklere bildirildi.

    Bakanlık Genelgesinde kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin standartları ile eğlence yerlerinde yapılacak müzik yayınlarına dair usul ve esasların 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuatında belirlendiği ve mevzuat hükümlerine göre mevcut durumda;
  • 04
    Müzik yasağı uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Gece 12'den sonra müzik yasağı 01:00'a uzatıldı mı?

    ✓ Halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması, belirlenen saatlere ve sınır değerlere uyulması kaydıyla yetkili idarelerden canlı müzik izni alınarak eğlence yerlerinde müzik yayını (gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik) yapılabileceği,

    ✓ Çok Hassas Kullanım Alanlarındaki (konutlar, sağlık kuruluşları ve yatılı eğitim kurumları/yurtları) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde günün hiçbir vaktinde müzik yayını yapılmasının mümkün olmadığı,

    ✓ Az Hassas Kullanım Alanlarındaki (idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde 24:00-07:00 saatleri arasında müzik yayını yapılamayacağı,

    ✓ Hassas olmayan alanlardaki eğlence yerlerinin açık veya kapalı bölümleri ile çok hassas ya da az hassas kullanım alanlarındaki eğlence yerlerinin kapalı bölümlerinde ise; canlı müzik izni alınmak ve desibel sınırlarına uyulmak kaydıyla belirlenen saat sınırları içerisinde müzik yayını yapılabileceği Hatırlatıldı.

    Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca ortak yapılan değerlendirmeler sonucunda müzik yayınlarına ilişkin yeni kararlar alındı ve valiliklere bildirildi.

    İŞTE YENİ KARARLAR

    İlgili kanun/ mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ülke genelinde müzik yayını yapılabilme süresi saat 01:00’e kadar uzatıltı.

    Kolluk birimlerince yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı gibi hususlara özellikle bakılacak.

    Kolluk birimlerinim denetimlerinde halkın huzur ve sükûnunu bozacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatta belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler ve/veya kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacak.

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