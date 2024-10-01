'Müzikal Armağan' ENKA Sanat'ta

ENKA Sanat’ın benzersiz akustiğe sahip salonu ENKA Oditoryumu’nda müzik severlerle buluşacak konser serisi, 15 Ekim Salı akşamı, Esen Kıvrak (1. keman), Nilay Sancar (2. keman), Efdal Altun (viyola) ve Poyraz Baltacıgil (viyolonsel)’den oluşan Borusan Quartet’ın “Müzikal Armağan” konseri ile başlayacak. Konser, Avrupa'nın çok sesli müziğinde erken romantik dönemin iki usta bestecisi, Robert Schumann ve Felix Mendelssohn’u bir araya getirirken, ikilinin dostluğunu ve birbirlerine duydukları derin saygıyı yansıtacak.

Konser serisi, 22 Ekim Salı akşamı, Türk bestecilerinin eserlerini kaydederek kültür mirasımıza katkı sağlayan Dilbağ Tokay (viyolonsel) ve Emine Serdaroğlu (piyano)’ndan oluşan CelloPianoDuo ile İtalyan sanatçı Domenico Masiello (keman)’yu ilk kez aynı sahnede buluşturacak olan “Sonbahar Esintileri” ile devam edecek.

Dilbağ Tokay ENKA’nın kurucularından saygıdeğer iş insanı, olimpik düzeyde ülkemizi temsil etmiş başarılı bir sporcu, eğitim, spor ve sanatın destekçisi Sadi Gülçelik anısına gerçekleştirilecek olan bu çok özel gecede sanatçılar, Beethoven ve Haydn’ın sevilen trio repertuvarından romantik bir seçkiyi dinleyicilere sunacak. Poyraz Baltacıgil Esen Kıvrak (keman), Poyraz Baltacıgil (viyolonsel) ve Gökhan Aybulus (piyano), 12 Kasım Salı akşamı gerçekleştirecekleri “Tutkunun Sesi” başlıklı konserle dinleyicilerini müziğin en derin ve tutkulu köşelerine doğru bir yolculuğa çıkartacak. Brahms’ın klasik zarafeti ile Piazzolla’nın yenilikçi ritimleri arasında bir köprü kuracak olan performans, müziğin her notasında derin bir tutku ve yoğun bir duygu barındıracak.

Mehveş Emeç 14 Kasım Perşembe akşamı ENKA Oditoryumu, Türkiye’de ve Avrupa’da kazandığı başarılar, aldığı övgü, ödül ve unvanlarla Cumhuriyetimizin yetiştirdiği en nitelikli piyanistlerden Mehveş Emeç’i konuk edecek. Virtüözitesiyle, nitelikli yorumuyla ve sahnede seyircisiyle kurduğu sıcak iletişimle, klasik müzik dünyamızda kendine özgü bir yere sahip olan değerli piyanist, “100 Yıllık Dostluk” adlı resitalde, müziğin dost kıldığı ve 19. yüzyılda yaşamış, Schubert, Chopin, Schumann, Tchaikovski gibi büyük bestecilerin ölümsüz eserlerinden bir seçki sunacak.

Ruha dokunan besteler ve sesler aynı programda Kerem Görsev Caz dünyamızın önde gelen isimlerinden, piyanist ve besteci Kerem Görsev, yeni albümü “Clear Horizon”un albüm lansmanını 5 Kasım Salı akşamı gerçekleştirecek. Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman, trompette Barış Doğukan Yazıcı, saksafonda Engin Recepoğulları ile birlikte sergileyecekleri dinamik performanslarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir caz gecesi yaşatacak. Birsen Tezer Türkiye’nin sayılı vokalleri arasında yer alan Birsen Tezer, büyülü sesi, güçlü performansı ve duygu yüklü şarkılarıyla 20 Kasım Çarşamba akşamı sevenleriyle buluşacak. Sanatçıya sahnede, Gürol Ağırbaş (bas), Tunç Öndemir (gitar&vokal), Emre Tankal (gitar) ve Derin Bayhan (davul) eşlik edecek. Birsen Tezer bu özel gecede, “Saklasam Kendimi”, “Seyri Zaman”, “Tatsız Tuzsuz”, “Kadın” ve “Kağıttan Kaptanlar” gibi ruha işleyen şarkılarını seslendirecek.