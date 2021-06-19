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Myanmar'ın devrilen liderinin 76'ncı yaş günü kutlaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Nobel ödüllü lider Aung San Suu Kyi ve seçilmiş hükûmeti 1 Şubat 2021 tarihinde ülkede askerî rejim tarafından devrildi.

Myanmar'daki darbe karşıtı göstericiler ev hapsinde tutulan ve önümüzdeki hafta mahkemeye çıkarılacak olan lider Aung San Suu Kyi’nin doğum gününü kutlamak için saçlarına çiçekler taktı.

76 yaşına giren liderin saç modelini kopyalayarak sosyal medyadan destek resimleri paylaşıldı.

Myanmar'ın devrilen liderinin 76'ncı yaş gününü kutlayanlar arasında saçına kırmızı çiçekler takan ve "Liderimiz sağlıklı olsun" yazan Myanmar'ın Kainat Güzeli güzellik kraliçesi Thuzar Wint Lwin'in de olduğu bildirildi.

Myanmar'ın en büyük kenti Yangon'un kuzeyinde, protestocular elektrik hatlarına devrilen liderin doğum gününü kutlayan ve dayanışma ifade eden posterler astı.

Cumartesi günü gerçekleşen çiçekli protestoda, aktivist Thet de vardı. Aktivist, "Aung San Suu dahil tüm insanlar için özgürlük talep ediyorum. Kişisel hakları ve siyasi hakları ihlal ediliyor." açıklamasında bulundu.

Göstericilerin pankartlarında "Doğum günün kutlu olsun Suu Anne. Hemen arkandayız." yazısı yazılmıştı.

AA- BM SİLAH AMBARGOSU KARARI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Myanmar'a silah sevkiyatının durdurulması yönünde ambargo çağrısında bulunarak, Myanmar ordusunun ülkede yapılan son seçim sonuçlarına saygı duyması gerektiğini belirtti.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda, Myanmar askerî cuntasına silah satışının durdurulması için ambargo kararı alınması istendi. Myanmar ordusuna, Kasım 2020'deki seçim sonuçlarına saygı duyması ve fiili lider Aung San Suu Kyi de dahil olmak üzere siyasi tutukluları serbest bırakması çağrısı yapıldı.

193 üyeli Genel Kurul'da oybirliğiyle alınması beklenen karara karşı çıkan Beyaz Rusya metnin oylanmasını isteyince, 119 ülkenin "evet" oyları ile onaylanan ambargo kararı için Çin, Rusya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 36 ülke çekimser kaldı.

Kalan ülkelerin ise oylamaya katılmadığı Genel Kurul'un kararı bağlayıcı olmasa da, Myanmar'da gerçekleşen 1 Şubat darbesi uluslararası alanda ilk defa BM gibi büyük bir organizasyon tarafından kınanmış oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de karar öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, " Askerî darbelerin norm haline geldiği bir dünyada yaşayamayız. Bu kesinlikle kabul edilemez." ifadesine yer verdi.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 900’e yakın kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükûmet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

CNA, Reuters, AA