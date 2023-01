'MyFrenchFilmFestival' başlıyor

HABERTURK.COM



UNIFRANCE tarafından düzenlenen ve genç frankofon film yapımcılarını öne çıkaran öncü festival MyFrenchFilmFestival, dünyanın her yerinden İnternet kullanıcılarını uluslararası festivallerde sunulan Frankofon uzun ve kısa metrajlı filmlerden oluşan bir seçkiyi çevrimiçi keşfetmeye davet ediyor.

Seçkide yar alan kısa ve uzun metrajlı filmlerin tamamı 13 Ocak - 13 Şubat 2023 tarihleri arasında MyFrenchFilmFestival.com internet sitesi ve Gain TV’de izlenebilecek.

MyFrenchFilmFestival boyunca ayrıca yarışma seçkisinde yer alan filmler izleyiciler tarafından puanlanacak ve yorumlanacak. En yüksek puanı alan uzun ve kısa metrajlı filmler İzleyici Ödülü’nün sahibi olacak.

Uzun metrajlı film seçkisi:

Le Monde après nous | The World After Us

Labidi, kısa öyküsüyle yakaladığı küçük başarının ardından ilk romanını yayımlamaya çalışan mücadeleci bir genç yazardır. En iyi arkadaşı Aleksei ile küçük bir odada yaşayıp, hayatını bisikletiyle yiyecek dağıtarak kazanan Labidi, bir gün Elisa ile tanışır. Yıldırım aşkına kapılarak bazı yanlış seçimler yapar. Genç adam, yazıları pahasına hayatın gerçekleriyle yüzleşecektir.

Oranges sanguines | Bloody Oranges

Eşzamanlı olarak, borç batağındaki emekli bir çift bir dans yarışmasını kazanmaya çalışırken, ekonomi bakanı vergi kaçakçılığından şüphelenir ve genç bir kız bir sapıkla karşılaşır, bu sırada genç bir avukat ise sınıf atlamaya çalışmaktadır. Beklenen gerçekleştiğinde, kazanan beklediğimiz kişi olmayabilir.

Rien à foutre | Zero Fucks Given

Cassandre, alt segment bir havayolu şirketinde uçuş görevlisidir. Her zaman fazla mesai yapmaya isteklidir ve görevlerini robotik bir verimlilikle yerine getirir. Diğer tarafta kendini akışa bırakmış Tinder, partiler ve tembel günler arasında gidip gelmektedir. Aniden görevden alınınca eve dönmek zorunda kalır. Cassandre, kaçtığı şeyle yüzleşecek gücü bulabilecek midir?

Entre les vagues | The Braves

Düşlemek, düşmek ve yeniden başlamak... Margot ve Alma, hayatın gerçekleriyle yüzleşene kadar gençliklerinin enerjisine ve dünyayı fethetme arzularına tutunan iki en iyi arkadaştır. Ancak arkadaşlıklarına olan sadakatleri sayesinde her şeyin üstesinden geleceklerdir: Onlar ayrılmazlar ve durdurulamazlardır.

Les Magnétiques | Magnetic Beats

Bretonya, 1980’ler. Heyecan arayan bir grup arkadaş, taşradaki memleketlerinden ücretsiz radyo yayını yapmaya başlar. Jerome benzersiz karizmasıyla ekibe liderlik ederken teknik deha Philippe, ağabeyi Jerome’un gölgesinde yaşar. Askerlik hizmeti için çağrıldığında, Philippe’in Batı Berlin’e gitmekten başka seçeneği kalmaz. Yayın yapmaya devam etmeye kararlı olsa da, yok olmanın eşiğindeki bir dünyanın son muhteşem anlarını yaşadığını fark edecektir.

Petite nature | Softie

Doğu Fransa’da yaşayan on yaşındaki Johnny, ailesinden ve mahallesindekilerden biraz farklıdır. O duyarlı, zeki ve yaşının çok ötesinde pek çok şeye meraklıdır. Genç ve bekar annesinin çalkantılı aşk hayatındaki iniş çıkışları gözlemler. Büyük şehirden yeni gelen bir öğretmen Johnny’nin sınıfını devraldığında işler değişir. Bay Adamski, Johnny’ye inanır ve ona farklı bir dünyanın kapılarını açmak ister. Sofistike genç öğretmen de çocuğun ilgisini çekmiştir.

La Traversée | The Crossing

Karanlığın içinde talan edilmiş küçük bir köy, kaçmak zorunda kalan bir aile... En büyük iki çocuk, Kyona ve Adriel ailelerinden ayrı düşer ve sürgünle tek başlarına yüzleşirler. Barınacak bir yer, huzur ve ailelerini bulma umuduyla, onları çocukluktan ergenliğe taşıyan kahramanca bir yolculuğa çıkarlar. Savaşla ve zulüm dolu göçlerle parçalanmış bir kıtayı geçerken, bu cesur kardeşler inanılmaz zorlukların üstesinden gelecektir.

Une histoire d’amour et de désir | A Tale of Love and Desire

Cezayir asıllı bir Fransız olan on sekiz yaşındaki Ahmed, Paris’in banliyölerinde büyümüştür. Üniversitede, Paris’e yeni gelmiş, enerji dolu Tunuslu bir genç kız olan Farah ile tanışır. Ahmed, var olduğunu tahmin bile edemeyeceği şehvetli ve erotik Arap edebiyatı koleksiyonunu keşfederken Farah’a sırılsıklam âşık olur. Tam anlamıyla arzuya boğulmuş olsa da, ona direnmeye çalışacaktır.

À nos amours | To Our Loves

Suzanne on beş yaşındadır ve sadece eğlence için birçok erkekle birlikte olur, ancak hiçbirini gerçekten sevmeyi başaramaz. Ailesi onu anlamaz; babası davranışlarından hoşlanmaz. Evden ayrıldığında annesinin sinirleri bozulur ve erkek kardeşi Robert ceza olarak onu dövmeye başlar.

À propos de Joan | About Joan

Joan Verra, Paris’te bir sokak köşesinde, bir zamanlar İrlandalı bir genç adam olan ilk aşkıyla karşılaşır. Şaşkına dönmüş bir şekilde kır evine gider ve son kırk yılı yeniden yaşayarak hayatının hayali bir resmini çizer. Bu anlarda ona Montreal’den yeni dönen oğlu Nathan eşlik eder. Kendimize anlattığımız hikâyelerle hesaplaşmak hakkında, uzun zamandır beklenen özgürleştirici bir yolculuk.

Bootlegger

Günümüz. Kışın ilk dönemlerinde Kuzey Quebec. Bir hukuk yüksek lisans öğrencisi olan Mani, yerli ailesinin yaşadığı rezerve döner ve modası geçmiş pek çok ataerkil kanunun hala yürürlükte olduğunu fark eder. Topluluğa yeniden entegre olmaya kararlı olan Mani, rezervde ücretsiz alkol satışına izin verilmesi konusunda bir referandum tartışmasına dahil olur.

Nous | We

RER B, Paris ve çevresini kuzeyden güneye kat eden bir tren hattıdır. Tanıklık etme ve hatırlama süreci olarak film çekmenin öneminin dokunaklı bir kanıtı olan Nous, kestirme yolları ve kolay cevapları tercih eden bir dünyada ustaca ve zekice bir yapım.