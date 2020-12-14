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Online alışveriş platformu n11.com, garaj11 markası ile ikinci el otomobil pazarına girişi yaptı. Yapılan açıklamaya göre, platformda listelenen otomobiller uzman ekipler tarafından araştırılacak.

TÜVSÜD D-Expert'in teknisyenleri tarafından yapılacak araç kontrolleri ve testlerin ardından listelenen otomobili satın almak isteyen tüketicilere, beğendikleri aracın detaylı ekspertiz raporu, tramer kayıt bilgisi gibi bilgiler sunulacak.

Verilen bilgiye göre, otomobilin devir-teslim işlemleri ise, aracı alan kişi adına garaj11 tarafından gerçekleştirilirken, kullanıcılar yeni otomobiline hiçbir ilave komisyon ya da masraf ödemeyecek.

Yalnızca belirli bir yaş ve kilometreye kadar olan araçların listeleneceği garaj11'de “Ödeme Koruma Sistemi” uygulaması ile de olası sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Buna göre, aracın ödeme tutarı, noterde satış devir işlemi yapılana dek n11.com tarafından güvence altına alınacak. Ayrıca kullanıcılara, Sigortaladim.com iş birliğinde 21 farklı sigorta şirketinden kasko ve sigorta hizmeti sunulacağı da kaydedildi.