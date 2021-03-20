Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Naci Ağbal görevden alındı! Naci Ağbal kimdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevine son verildi ve yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi. Naci Ağbal kimdir? Naci Ağbal kaç yaşında? Naci Ağbal'ın biyografisi...

Naci Ağbal görevden alındı! Naci Ağbal kimdir?

Naci Ağbal, görevden alındı. Daha önce 64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Ağbal, 7 Kasım 2020 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanmıştı. İşte Naci Ağbal hakkında merak edilenler...

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968’de Bayburt’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Naci Ağbal, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliği görevlerinde bulundu.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM’ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt’tan milletvekili seçildi. Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Ağbal, 25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı.

Naci Ağbal 7 Kasım 2020 Tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atandı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aşık Veysel Şatıroğlu kimdir? Aşık Veysel nereli? İşte Aşık Veysel türküleri ve hayatı hakkında bilgi...
BİYOGRAFİAşık Veysel Şatıroğlu kimdir?
Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman kaç yaşında ve nereli? Tolgahan Sayışman dizileri
BİYOGRAFİTolgahan Sayışman kimdir?
Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? ? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hayatı hakkınd
BİYOGRAFİProf. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir?
Eski TCMB Başkanı Naci Ağbal kimdir? Naci Ağbal nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı
BİYOGRAFİEski TCMB Başkanı Naci Ağbal kimdir?
Mehmet Genç kimdir? Mehmet Genç kaç yaşında?
BİYOGRAFİMehmet Genç kimdir?
Ferdi Tayfur kimdir, nerelidir? Ferdi Tayfur son hali
BİYOGRAFİFerdi Tayfur kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kimdir? Bergüzar Korel'in annesi Hülya Darcan kimdir?
BİYOGRAFİHülya Darcan kimdir?
Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında? - Yunus Emre'nin babası Reşit Karabacak ne zaman öldü?
BİYOGRAFİSurvivor Yunus Emre Karabacak kimdir?
Serdar Ortaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serdar Ortaç'ın hastalığı nedir? Serdar Ortaç biyografisi
BİYOGRAFİSerdar Ortaç kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu nerelidir?
BİYOGRAFİÖmer Faruk Gergerlioğlu kimdir?