Naci Ağbal kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorusu sosyal medyada vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ak Parti hükümetinde 2015 - 2018 yılları arasından Maliye Bakanlığı yapan Naci Ağbal'ın hayatını ve kariyerini sizler için araştırdık...

NACİ AĞBAL KİMDİR?

1968 yılında Bayburt'ta dünyaya gelen Naci Ağbal, ilk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak meslek yaşamına başladı. 1993 yılında Maliye Müfettişi olarak atandı. 1996 - 1998 yılları arasında İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde İşletme (MBA) dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1999 yılında Maliye Başmüfettişliği'ne atandı. 2002 yılında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığına atandı. 2004 - 2006 yılları arasında Bakan Danışmanlığı görevinde bulundu. 2006 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne başladı. 2009 yılında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. Bu görevine devam ederken Ak Parti'den milletvekili adayı olmak üzere 2015 Şubat ayında görevinden istifa etti.

Naci Ağbal mesleki kariyeri sırasında çeşitli Kamu şirketlerinde yöneticilik görevlerinde de bulundu. Bu kapsamda 2004 - 2006 yılları arasında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006 yılında PETKİM Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2006 - 2015 yılları arasında THY Denetim ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Naci Ağbal ayrıca 2008 - 2012 ve 2012 - 2015 yılları arasında Bakanlar Kurulu kontenjanından 2 dönem Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Aynı şekilde, Bakanlar kurulu kararı ile 2008 - 2015 yılları arasında Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği görevini yürüttü.

Naci Ağbal evli ve iki çocuk babasıdır.