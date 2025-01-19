Naci Görür'den Erzincan için deprem uyarısı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında "Senelerce Kahramanmaraş'a, Malatya'ya, Hatay'a dikkat edin diye bağırdık, deprem geliyor diye. Bütün orada yaşayan insanlar bilirler. Hiç kimse bunu dikkate almadı. Türkiye'de ben de başka yer bilimci arkadaşlarımız da Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu Fayı'nın o bölgede deprem üreteceğinden çok ciddi endişe ediyoruz" dedi.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİ DE O BÖLGEYE ENERJİ TRANSFER ETTİ"

Görür, "6 Şubat depremleri de o bölgeye enerji transfer etti. Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali fazla. İhtimali fazla olan yeri insanıma ben anlatmak zorundayım" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, "Bilim adamları depremi önceden kestirme hususunda çok değişik yöntemler kullandılar. Hiçbir depremin birbiriyle benzer yönü yok. Karakteristikleriyle genellikle diğeri benzemiyor. İstanbul geliyorum diye bağıran bir deprem diye bilim dünyasında kıyaslanıyor. Bu belirtilerin hiçbiri Çin'de, Afrika'da yok" dedi.

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"KEHANETE FALAN LÜZUM YOK"

Görür şöyle devam etti:

"Bilim insanlarında deprem dirençlilik öne çıktı. Türkiye'de ben de başka yer bilimci arkadaşlarımız da Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu Fayı'nın o bölgede deprem üreteceğinden çok ciddi endişe ediyoruz. Kehanete falan lüzum yok. Yedisu Fayı'nda deprem tekerrür etme periyodu doldu. 250 senede bir üretiyor. En son deprem 1790'lardan bugünlere geldik. Deprem üretmeye gebe burası.

"KIRILMAYA HAZIR"

1939 Erzincan depremi olduğu zaman bu kesim kırılmamış. Kırılmaya hazır, daha tehlikeli hale geldi. 6 Şubat depremleri de o bölgeye enerji transfer etti. Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali fazla. İhtimali fazla olan yeri insanıma ben anlatmak zorundayım.

"SENELERCE UYARDIK, KİMSE DİNLEMEDİ"

Senelerce Maraş'a, Malatya'ya, Hatay'a dikkat edin diye bağırdık, deprem geliyor diye. Bütün orada yaşayan insanlar bilirler. Hiç kimse bunu dikkate almadı. Akla gelen her devlet yetkilisine bu raporları yazdık. Biz bilim dünyası olarak ne yapalım?"

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.