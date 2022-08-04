Putin'in istifa eden ve hastaneye kaldırılan temsilcisinden ilk fotoğraf!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardından istifa eden ve geçtiğimiz günlerde 'nadir görülen hastalığa' yakalandığı açıklanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in hastaneden ilk görüntüsü paylaşıldı.
Kommersant'ta yer alan habere göre, Chubais'in eşi Avdotya Smirnova'nın eşinin sağlık durumuna ilişkin, "Kendisinin durumu stabil ama halen yoğun bakım tedavisi görüyor. Bacakları ve kolları yeterince çalışmıyor, gözünü tam kapatamıyor, yüzünün bir kısmı felçli" ifadelerini kullandı.
Telegram hesabından Chubais'in hastaneden ilk görüntüsünün paylaşıldığı fotoğrafta, "Anatoly Chubais'in yoğun bakımdan fotoğrafı. Doktorları sonunda teşhisini doğruladı: Guillain-Barré sendromu. Şimdi bacakları ve kolları iyi çalışmıyor, gözleri kapanamıyor ve kısmi yüz felci var." denildi.
100 BİNDE 1 KİŞİDE GÖRÜLÜYOR
67 yaşındaki Chubais'in 100 binde 1 kişide görülen nadir bir hastalık olan Guillain–Barre Sendromu'na yakalandığı açıklanmıştı. 31 Temmuz'da hastaneye kaldırılan Chubais, Avrupa'da bir hastanede tedavi gördüğü belirtilmişti.
KREMLİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Putin'in eski temsilcisinin hastaneye kaldırılmasının ardından Kremlin'den de açıklama gelmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte Chubais'in hastaneye kaldırıldığının bildirilmesine üzüldüklerini ve kendisine acil şifalar dilediklerini belirtti.
Peskov, eğer istenirse Chubais'in tedavi sürecinde kendisine yardım etmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.
ANATOLY CHUBAIS KİMDİR?
Anatoly Borisovich Chubais, 1990'ların başında Boris Yeltsin yönetiminin etkili bir üyesi olarak Rusya'da özelleştirmeden sorumlu olan bir Rus oligarktır.
1998'den 2008'e kadar devlete ait elektrik enerjisi şirketi RAO UES'in başkanlığını yaptı. 2008–2020 yıllarında Rus Nanoteknoloji Şirketi'nin (RUSNANO) başkanlığını yapan Chubais, 2020 yılında Kremlin tarafından uluslararası örgütlerle ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak atamıştı.
Kararnamede Chubais'in Putin'i "sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada" temsil edeceğini belirtilmişti.
Sürdürülebilir kalkınma gündemi, 2015 yılında üye devletler tarafından kabul edilen, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadeleye yönelik bir Birleşmiş Milletler planı olarak biliniyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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