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Nadir hastalıklara farkındalık yaratıyor!

28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü’ne özel Nadir-X çizgi romanının farkındalık videosu yayınlandı. Kistik Fibrozis, Sistinozis ve DMD gibi nadir hastalıklara dikkat çekmek için hazırlanan Nadir-X çizgi romanı, mart ayında bütün kitabevlerinde olacak

Nadir hastalıklara farkındalık yaratıyor! - Haberler
Nadir hastalıklara farkındalık yaratıyor!
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HABERTURK.COM

Belirlenen nadir hastalık sayısı 6.000’den fazladır ve bu hastalıkların yüzde 72’si genetik geçişlidir. Genetik nadir hastalıkların yüzde 70’i de çocukluk çağında başlar. Nadir hastalıklara farkındalık yaratmak için çizer Erhan Candan’ın kaleminden çıkan, Pedagog Ebru Şen’in danışmanlığında yürütülen Nadir-X çizgi romanında nadir hastalıklarla savaşan üç çocuğun öyküleri yer alıyor.

Nadir-X çizgi romanı Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sistinozis Hastaları Derneği, Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği’nin destekleriyle Altın Kitaplar imzasıyla mart ayında tüm kitabevi raflarında yerini alacak.

NADİR-X ÇİZGİ ROMANINDA NELER ANLATILIYOR?

Nadir gücü tuza hükmetmek olan Kistik Fibrozis hastası Tuz Çocuk’tan, üstün koku alma gücüyle tüm sorunların üstesinden gelmeyi başaran Sistinozis hastası Biber Kız’a ve geleceğin teknolojisiyle donatılmış Duchenne Musküler Distrofi hastası Robot Çoçuk’a kadar üç farklı kahramanın birbirinden keyifli maceraları Nadir-X çizgi romanında yer alıyor.

Nadir hastalıklar için farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkılan Nadir-X projesi sayesinde hem toplumun bilinçlenmesi hem de bu hastalıklarla mücadele edenlere destek olunması amaçlanıyor.

Satın alınan her çizgi romanla Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sistinozis Hastaları Derneği, Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği’ne bağışta bulunulacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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