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Nakdi ücret desteği ağustos ayı ne zaman yatacak? Ücretsiz izin desteği (nakdi ücret desteği) ne kadar?

Nakdi ücret desteği, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşa sunulan imkanlar arasında yer alıyor. Bakan Selçuk, ağustos ayı nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı ile ilgili önemli açıklamayı yaptı. Peki ağustos ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Nakdi ücret desteği

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? sorusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması ile cevap buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor. İşte 2020 Ağustos ayı nakdi ücret desteğinin yatacağı tarih.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarından (7 Ağustos 2020) itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ (NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ) NE KADAR?

İş yerinden ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işsizlik maaşından alamayan vatandaşlara günlük 39,24 TL destek sağlanıyor. Nakdi ücret desteği alan vatandaşlar aylık 1.177 lira destek almış oluyor.

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