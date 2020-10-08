Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı ve yarın devam edecek. Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Bakan Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Ekim'de, 6-8 olanlara 9 Ekim´de yapılacak." dedi. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK’nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak.

İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR’un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.