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Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği tarihi belli oldu mu?

Binlerce vatandaş Mart ayı nakdi ücret desteği tarihini araştırıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Selçuk tarih verdi. Peki nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte nakdi ücret desteği tarihi...

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği tarihi belli oldu mu?

Vatandaşların merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Bilindiği üzere; nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesiliyor. Peki Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.

İŞKUR da resmi sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda; "Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, 9 Nisan’da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

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