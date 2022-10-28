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Nantes: 2 - Karabağ: 1 MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Nantes ile Karabağ karşı karşıya geldi.

Nantes: 2 - Karabağ: 1 MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde Nantes ile Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-1 Nantes üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 17. dakikada Blas, 56. dakikada Ozobic'in penaltısı ve 90+5. dakikada Ganago'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Karabağ 7 puanda kalırken, Nantes ise 6 puana yükseldi.

Karabağ, Avrupa Ligi'nin son haftasında sahasında Freiburg ile karşılaşacak.

İlk kez tur atlayabilir

Karabağ son hafta maçlarında 2. sıradaki yerini korursa, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde grupları aşmış olacak.

Azerbaycan temsilcisinin ligde ve Avrupa'da toplam 9 maçlık yenilmezlik serisi sona ermiş oldu.

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