        Haberler Bilgi Yaşam Nantes - Cardiff kaç kilometre? Nantes - Cardiff arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Nantes - Cardiff kaç kilometre? Nantes - Cardiff arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Fransa'nın batısında yer alan Nantes ile İngiltere'nin başkentlerinden biri olan Cardiff, Avrupa'nın farklı kültürlerini bir araya getiren önemli şehirlerdir. Bu yüzden her yıl birçok yerli yabancı turist, bu iki şehir arasında gidip gelir. Peki Nantes - Cardiff kaç kilometre ve iki durak arasındaki yolculuk kaç saat sürüyor?

        Giriş: 19.11.2025 - 16:15 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:15
        Nantes - Cardiff kaç kilometre?
        Nantes, Loire Nehri kıyısındaki tarihi dokusu, modern mimarisi ve kültürel etkinlikleriyle öne çıkar. Cardiff ise Galler’in kalbi olarak tarihi kaleleri, sahil bölgeleri ve canlı şehir yaşamıyla dikkat çeker. Bu iki şehir arasındaki yolculuk, genel olarak turizm amaçlı olsa da iş amaçlı seyahat edenler de yoğunluktadır. Peki Nantes - Cardiff mesafe ne kadar?

        Kara yolu ve feribot kombinasyonlarıyla yapılabilen bu rota, yol boyunca Fransa’nın yeşil manzaralarını gözler önüne serer. Ayrıca İngiltere’nin kırsal bölgelerini görmek isteyenler için de oldukça keyiflidir. Nantes - Cardiff arası mesafeyi ve yolculuk süresini merak edenler için detaylı bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

        NANTES - CARDİFF ARASI KAÇ km?

        Nantes - Cardiff kaç km? İki şehir arasında var olan mesafe, kara yolu ve feribot seçenekleriyle hesaplandığında yaklaşık 450 kilometre civarındadır. Bu mesafe, seçilen güzergaha ve ulaşım aracına göre değişiklik gösterir. Çünkü her araç ve yolculuk yöntemi birbirinden farklıdır. Örneğin Rennes üzerinden geçilen rota ve Nantes Limanı’ndan feribotla İngiltere’ye geçilen rota arasında küçük farklılıklar göze çarpar.

        NANTES - CARDİFF ARASI MESAFE NE KADAR?

        Nantes - Cardiff mesafe ne kadar? Nantes’ten çıkarak Cardiff şehrine ulaşmak isteyenler için kilometreden çok seyahat planlaması dikkate alınmalıdır. Çünkü bu iki şehir arasında aktarma yaparak gitmek mümkündür. Yani kara yolu ve feribot kombinasyonu yapılması gerekir. Bu yolculuk kombinasyonu kullanıldığında Nantes-Cardiff arası mesafe yaklaşık 450-470 kilometre civarında olur.

        Nantes - Cardiff arasındaki mesafe, sürücünün tercih ettiği rotaya göre değişiklik gösterebilir. Örneğin Rennes ve Brest üzerinden ilerleyen rotalar ile doğrudan Nantes Limanı’ndan feribota binilen rotalar arasında 20-30 kilometrelik fark olabilir. Bu gibi detayları göz önüne almanızı öneririz.

        NANTES - CARDİFF ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Nantes - Cardiff ne kadar sürede gidilir? İki şehir arasındaki yolculuk süresini belirleyen en önemli faktörlerin başında ulaşım için tercih edilen araç gelir. Örneğin özel araçla yolculuk yapanlar için kara yolu mesafesi yaklaşık 450-470 kilometre olur. Trafik yoğunluğuna ve mola sürelerine bağlı olarak yolculuk ortalama 6 ila 7 saate çıkabilir. Şayet bu rotada feribot kullanılacaksa Nantes Limanı’ndan İngiltere’ye geçiş ek süre gerektirdiğinden toplam yolculuk süresi 7-8 saate çıkabilir.

        NANTES - CARDİFF ARASI NASIL GİDİLİR?

        • Özel Araç: A83 ve A84 otoyollarını kullanarak Rennes üzerinden Nantes Limanı’na ulaşabilir. Sonrasında ise feribotla İngiltere’ye geçip Cardiff’e devam edilebilir.
        • Otobüs: Nantes’ten Cardiff’e düzenli otobüs seferleri vardır. Çoğu sefer feribot geçişini de kapsar. Sonuç olarak Nantes ve Cardiff arası yolculuk oldukça konforludur.
        • Tren: Nantes’ten Paris veya Bristol aktarmalı trenlerle yüksek hızlı tren kullanarak şehir merkezinden diğer noktadaki merkeze ulaşabilirsiniz.
        • Uçak: Nantes Havalimanı’ndan Cardiff Havalimanı’na direkt veya aktarmalı uçuş seçenekleri mevcuttur. Yani hava yolu, iki şehir arasında hızlı ve pratik bir ulaşım sağlar.

        NANTES GEZİLECEK YERLER

        • Château des Ducs de Bretagne
        • Les Machines de l’île
        • Jardin des Plantes
        • Passage Pommeraye
        • Loire Nehri Kıyısı

        CARDİFF GEZİLECEK YERLER

        • Cardiff Kalesi
        • Millennium Stadyumu
        • Cardiff Bay
        • National Museum Cardiff
        • Bute Park
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
