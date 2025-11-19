Nantes - Cardiff kaç kilometre? Nantes - Cardiff arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Nantes, Loire Nehri kıyısındaki tarihi dokusu, modern mimarisi ve kültürel etkinlikleriyle öne çıkar. Cardiff ise Galler’in kalbi olarak tarihi kaleleri, sahil bölgeleri ve canlı şehir yaşamıyla dikkat çeker. Bu iki şehir arasındaki yolculuk, genel olarak turizm amaçlı olsa da iş amaçlı seyahat edenler de yoğunluktadır. Peki Nantes - Cardiff mesafe ne kadar?

Kara yolu ve feribot kombinasyonlarıyla yapılabilen bu rota, yol boyunca Fransa’nın yeşil manzaralarını gözler önüne serer. Ayrıca İngiltere’nin kırsal bölgelerini görmek isteyenler için de oldukça keyiflidir. Nantes - Cardiff arası mesafeyi ve yolculuk süresini merak edenler için detaylı bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

NANTES - CARDİFF ARASI KAÇ km?

Nantes - Cardiff kaç km? İki şehir arasında var olan mesafe, kara yolu ve feribot seçenekleriyle hesaplandığında yaklaşık 450 kilometre civarındadır. Bu mesafe, seçilen güzergaha ve ulaşım aracına göre değişiklik gösterir. Çünkü her araç ve yolculuk yöntemi birbirinden farklıdır. Örneğin Rennes üzerinden geçilen rota ve Nantes Limanı’ndan feribotla İngiltere’ye geçilen rota arasında küçük farklılıklar göze çarpar.

NANTES - CARDİFF ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Nantes - Cardiff ne kadar sürede gidilir? İki şehir arasındaki yolculuk süresini belirleyen en önemli faktörlerin başında ulaşım için tercih edilen araç gelir. Örneğin özel araçla yolculuk yapanlar için kara yolu mesafesi yaklaşık 450-470 kilometre olur. Trafik yoğunluğuna ve mola sürelerine bağlı olarak yolculuk ortalama 6 ila 7 saate çıkabilir. Şayet bu rotada feribot kullanılacaksa Nantes Limanı'ndan İngiltere'ye geçiş ek süre gerektirdiğinden toplam yolculuk süresi 7-8 saate çıkabilir.