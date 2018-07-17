Nantes - Marsilya maç önü

Nantes ve Marsilya, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Hazırlık Kulüpler maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:30. Nantes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Marsilya son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 505. İddaa'da Nantes kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Marsilya kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nantes son haftadaki Paris S.G. müsabasında 4-1 yenildi.

Marsilya, Bordeaux karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Nantes, 6 gol attı ve 0 gol yedi.