Fransa'nın Nantes Kulübü, devre arasında İngiliz Cardiff City'ye sattığı, uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın bonservisi konusunda yeni bir adım attı.

AFP'de yer alan habere göre. Nantes, Cardiff'in oyuncunun ilk taksidini ödememesi nedeniyle FIFA'ya başvurdu. FIFA da başvuruyu doğrularken konunun araştırıldığı ifade edildi.

Devre arası transfer döneminde Nantes'dan Cardiff'e transfer olan Emiliano Sala, 18 milyon Euro'luk bonservisiyle İngiliz ekibinin transfer rekorunu kırmıştı.

21 Ocak'ta Fransa'dan Galler'e giderken uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcunun cesedi ve uçağın enkazı uzun süren aramaların ardından 7 Şubat günü bulunmuştu.

Nantes Kulübü, 3 taksitte ödeneceği konusunda anlaşmaya varılan bonservis için ilk talebinin 5 Şubat'ta yapmıştı. Ancak Cardiff yetkilileri, cesedin bulunmasını ve kazanın tam olarak aydınlatılmasını beklediklerini iletmişti. Sala'nın bonservisinde bir başka Fransız kulübü Bordeaux'nun da yüzde 50 pay sahibi olduğu konuşuluyor.